Merkel’den Türkiye’ye vize serbestisi açıklaması

AB zirvesinin bitiminde basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, birliğin Türkiye ile ilişkileri hakkında da açıklamalar yaptı.

“Türkiye konusundaki mutabakat, Belarus’a yaptırımların önünü açtı” mesajını veren Şansölye, ‘AB zirvesinde uzun ve zorlu tartışmaların ardından hem Türkiye’yle yapıcı ilişkilere sahip olmak isteği hem de üye ülkeler Yunanistan ile (Güney) Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki haklarını koruma konusunda mutabakat sağladıklarını, böylece Belarus’a yaptırımların önünün açıldığını’ anlattı.

‘Atina-Lefkoşa’nın haklarına saygı gösterilmesine dair net mesaj verdik’

Zirvede Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediklerini açıkça gösteren sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Merkel, Yunanistan ile (Güney) Kıbrıs’ın haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini net şekilde göstermeyi başardıklarını, ama aynı zamanda Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediklerini belirtti.

Zirvenin Türkiye ile yakın işbirliği için fırsat penceresi açtığından söz eden Merkel, Türkiye ile AB arasındaki anlaşmayı (Gümrük Birliği Anlaşması ve sığınmacı anlaşması) Ankara ile görüşmek istediklerini duyurdu.

AB’nin havucu: Vize serbestisi aracılığıyla Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi

Türkiye’nin ‘AB’nin komşusu ve NATO üyesi’ olduğuna vurgu yapan Şansölye, gelecek görüşmelerin vize serbestisi aracılığıyla Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesine odaklanacağını söyleyerek şöyle konuştu:

‘Erdoğan ile çok sık görüştüm’

“Türkiye ile pozitif bir gündem istiyoruz. Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sık görüştüm. İlişkilerde, pozitif bir gündem iki tarafın da çıkarına. Aralık ayında vize serbestisi konusu görüşülecek.”

‘Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatının yeni bir aşamaya getirilmesi, Gümrük Birliği anlaşmasının geliştirilmesi ile ekonomik işbirliği konularını da Ankara ile görüşmek istediklerini’ aktaran Merkel, ‘vize serbestisi konusunun aralık ayına kadar sağlam bir şekilde çalışılması gerektiğinin’ altını çizdi.

Türkiye mutabakatında ne var?

Brüksel’de yapılan iki günlük AB liderler zirvesinin ilk gününde Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile Yunanistan-Güney Kıbrıs arasındaki ihtilaf görüşüldü.

AB üyesi 27 üye ülkenin liderlerinin vardığı mutabakat açıklamasında, Türkiye’ye Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarının bir daha ihlal edilmemesi, denizlerdeki egemenlik hakları, kıta sahanlığı ile münhasır ekonomik bölgenin taraflar arasında yürütülecek görüşmelerle belirlenmesi çağrısı yapıldı.

Ekonomi-ticaret kartı

Açıklamada Ankara’nın doğalgaz arama faaliyetlerinde ısrar etmesi halinde derhal yaptırımla karşılaşacağı, iyi niyetli görüşmelere devam etmesi ve tek taraflı eylemlerden kaçınması halinde ise AB ile daha yakın bağlar ve daha iyi ticari ilişkiler kurulabileceği, ancak birliğin gerekli olması halinde Türkiye’ye karşı ekonomik önlemleri de içeren yaptırımları uygulayabileceği belirtildi.

Açıklamaya göre taraflar arasında yapıcı görüşmelerin sürdürülmesi halinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve ticaretin kolaylaştırılmasına dair müzakereler başlayabilecek. Göçmenler konusunda sürdürülen işbirliği, üst düzey ilişkiler kapsamında devam ettirilebilecek. Ancak tek taraflı ihlallerin yapılması ve uluslararası hukuka karşı gelecek şekilde provokasyonların sürdürülmesi halinde kanunlar çerçevesinde harekete geçilecek.

Ambargo tehdidi

Ayrıca açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye’nin ‘Kıbrıs karasularında doğalgaz arama çalışmalarında ısrar etmesi durumunda, AB’nin ambargo uygulayabileceğini’ söyledi.

AB’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerine yönelik ortak yaklaşım konusunda mutabakat sağlaması, Belarus’a yaptırımlar için Türkiye’ye de yaptırım uygulanmasını önkoşul olarak sunan ve bu nedenle Belaruslu üst düzey siyasilere yaptırımları veto eden Güney Kıbrıs’ı tatmin etti.

Almanya Başbakanı: Belarus’a yaptırımlar protestocuları güçlendirmek için

Bugünkü basın toplantısında, Merkel, “Belarus’a yaptırımlar konusunda anlaşma sağlamamız önemli bir sinyal. Zira bu, Belarus’ta ifade özgürlüğü için protesto düzenleyen elini güçlendirecek” dedi.

Belarus’a yaptırımlarda devlet başkanı yok

Öncesinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB’nin Belarus’a karşı yaptırım uygulayacağını, yaptırım listesinde 40 yetkilinin yer alacağını, ancak Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun bulunmadığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lukaşenko’ya yaptırım uygulamalarının, müzakere sürecine dahil edilmesine yönelik çabaları engellemek olacağını, o yüzden bu yönde bir karar alınmadığı açıklamasını getirdi.

Dağlık Karabağ için derhal ateşkes çağrısı

Merkel, basın toplantısında, AB zirvesinde Azerbaycan ile Ermenistan’ın sıcak çatışmalar içinde olduğu Dağlık Karabağ meselesini de ele aldıklarını, barışçı çözüm için öncelikli gerekenin bir ateşkes olduğunda mutabık kaldıklarını sözlerine ekledi.

Sputnik Türkiye