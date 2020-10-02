Kars kayyımı belediye önünde namaz kıldı

HDP’li Ayhan Bilgen’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından kayyım atanan Vali Türker Öksüz belediyeye koruma ordusuyla geldi. Öksüz belediye önünde namaz kıldı.

02 Ekim Cuma 2020 Saat: 13:28

DUVAR – Kars Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Vali Türker Öksüz, ilk iş olarak belediye önünde Cuma namazı kılarak, dua etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 2014 Kobanê eylemleri gerekçe gösterilerek tutuklanan Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen’in yerine kayyım olarak atanan Kars Valisi Öksüz, belediye binasına koruma ordusuyla giriş yaptı. Belediyeye giden tüm giriş ve çıkışlar kapatılırken, kayyım Öksüz ilk iş olarak belediye önünde Cuma namazı kılarak, dua etti. (MA)

https://www.gazeteduvar.com.tr/kars-kayyimi-belediye-onunde-namaz-kildi-haber-1500556