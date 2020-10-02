Karabağ’da Rus, Ermeni gazeteciler ve Amerikan gönüllüleri taşıyan minibüs Azerbaycan tarafından topçu ateşine tutuldu

Azerbaycan güçleri sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Gelen son bilgilere göre, Azerbaycan’ın farklı bölgelere yaptığı saldırılarda gazeteciler de hedef oldu.

Geçen pazar günü Artsakh’a (Dağlık Karabağ) saldıran ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan Azerbaycan, uluslararası nitelikte suç işlemeye devam ediyor. Yapılan saldırının ardından tüm dünyanın gözü bu bölgeye çevirirken, yapılan son açıklamalarda, Artsakh’ta Rus, Ermeni gazetecileri ve Amerikan gönülleri taşıyan minibüs Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından topçu ateşine tutulduğu belirtildi.

Ria Novosti Haber Ajansı kendi muhabirine atıfta bulunarak bu saldırı sonucunda yaralılar olmadığını aktardı.

Çatışmaların başladığı ilk günü olan 27 Eylül’den çok sayıda gazeteci hayati tehlike atlattı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/02/Karabağ-Ermeni-Rus-gazeteci/194365?__cf_chl_jschl_tk__=bb2c198c8ce6b6f9694d1e1165dda253e3c34441-1601663924-0-AfT6BhzdvL-OTqxAFBA8HzROKdU4-JCSquH31iv7a1jpWL8OnrjVXzVFZLONZYbVOK5AlUQ_0DIR67evQdrKrqmqEsLwyo1J0OINUwMKFAuFh1ObBppAna46J1xKcT-lvJLtWU5C-DmoL19_p55zOFnpc3Qm_blP0iQ3Ii1uur7I2EKFT7bFXFpbB3IpZukNicW6k1lbnmYSiyydOd0ZFtVGaHjyMJLEiLlCuRKjrMQ2c7M44JojasUBwcf3ufZ5P5l3uJKyVP5F2TwseAIeQ8j06uvelZUjAKwTE8XmyNXZ7hJkxrdG-LFWW2EaqU0dOgNYYbGxi-pmrQWkAONZBqAZyc8MxylP6HO1CwNsIozf