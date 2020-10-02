Ermenistan Minsk Grubu’nun bildirisini memnuniyetle karşıladı

Ermenistan , AGİT Minsk Grubu aracılığıyla Dağlık Karabağ’da ateşkes görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. ABD, Rusya ve Fransa’dan oluşan Minsk Grubu dün çatışmalara son verilmesi ve müzakerelere başlanması çağrısıında bulunmuştu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Minsk Grubu eşbaşkanlarının “Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesinde güç kullanımını kınayan” açıklamasını memnuniyetle karşıladı.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın “saldırıları püskürtmeye devam edeceğini”, ancak “aynı zamanda Minsk Grubu eşbaşkanlarıyla 1994-1995 anlaşmaları temelinde ateşkes için çalışmaya hazır” olduklarını söyledi.Azerbaycan cumhurbaşkanının dış ilişkilerden sorumlu yardımcısı Hikmet Hacıyev ise Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, görüşmelere başlamak için Ermenistan’ın Karabağ’dan askerlerini çekmesi gerektiğini söyledi.Hajiyev, “Top Ermenistan tarafında.” dedi.Bu arada Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexei Overchuk ile görüşmek üzere Moskova’ya gitti.Grigoryan ve Overchuk, aynı zamanda Ermenistan-Rusya hükümetlerarası ekonomik işbirliği komisyonunun eşbaşkanları.Bu, Karabağ’da çatışmaların başlamasından bu yana üst düzey bir Ermeni veya Azeri yetkilinin Rusya’ya yaptığı ilk ziyaret.

Agos