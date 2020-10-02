Ermenistan Dışişleri Bakanı Yunan mevkidaşı ile telekonferans yaptı! Nikos Dendias Yerevan’ı ziyaret edecek

1 Ekim’de Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan edinen bilgiye göre bakan Mnatsakanyan Yunan mevkidaşına Azerbaycan tarafından cephe hattı boyunca başlatıldığı geniş çaplı saldırılarından dolayı bölgedeki durumu anlattı. Mnatsakanyan, Azerbaycan’ın askeri operasyonlarında kasıtlı olarak sivil halkı ve sivil yerleşim birimlerini hedef aldığının altını çizdi. Taraflar bölgede Türkiye’nin istikrarsızlaştırıcı politikasına ve yabancı paralı askerlerinin kullanılmasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Mnatsakanyan, önümüzdeki haftalarda Dendias’ı Yerevan’da ağırlamanın önemini de vurguladı. https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/02/Ermenistan-Yunanistan-Karabağ/194306 Share this: Twitter

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