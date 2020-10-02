Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında kazanan silah tüccarları

Azerbaycan’nın Dağlık Karabağ’a saldırılarında Türkiye’ye ait silah, İHA ve SİHA’ların kullanılması tartışması sürerken, Azeri güçlerin kullandığı silahların arasında İsrail yapımı olanlar da dikkat çekiyor. Görünürde “düşman” olarak iki ülke yönetimi, sivillerin de yaşamını yitirdiği ve daha büyük bir savaşa dönüşme potansiyeli ile bölge halklarını tehdit eden yangına birlikte benzin döküyor.

İSRAİL İHA’SI TESPİT EDİLDİ

Ermenistan perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail’in Azerbaycan’a silah satışı konusunda istişarelerde bulunmak üzere İsrail büyükelçisini geri çağırdığını açıkladı.

İsrail’de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberine göre, Azerbaycan’ın bir parçası olan ancak çoğunlukla etnik olarak Ermeni olan sakinleri tarafından yönetilen Dağlık Karabağ civarında 1990’lardan beri yaşanan en şiddetli çatışmaların ortasında İsrail’in silah ihracatını protesto eden Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, “İsrail’in çalışma tarzı kabul edilemez. Bakanlık İsrail’deki büyükelçisini geri çağırmak zorunda” dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “İsrail’in Ermenistan ile ortaklığına değer verdiklerini vurgulayarak, Ermenistan kararından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Azerbaycan’a silah satışıyla ilgili ayrıntıların sorulduğu İsrail Savunma Bakanlığı sözcüsü ise yorum yapmayı reddetti.

825 MİLYON DOLARLIK SİLAH ALIMI

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsüne (SIPRI) göre İsrail, 2006 ile 2019 yılları arasında Azerbaycan’a 825 milyon dolarlık silah sağladı. Bu ihracatlar arasında insansız hava araçları, mühimmat, tanksavar füzeleri ve karadan havaya füze sistemi bulunuyor. SIPRI raporuna göre, Azerbaycan’ın silah ihtiyacının yüzde 60’ını İsrail karşılıyor.

İsrail ve Azerbaycan’ın stratejik ittifakı uzun yıllara dayanıyor. Önemli bir enerji üreticisi olan Azerbaycan, İsrail’e petrol ihraç ediyor, silah ve askeri teçhizat alıyor. Haarezt’in haberinde Azerbaycan’ın İran’a coğrafi yakınlığının yanı sıra “laik bir Müslüman cumhuriyet” olması, onu İsrail için önemli kıldığına vurgu yapılıyor.

ÇATIŞMA ÖNCESİ İSRAİL’DEN İKMAL

Azerbaycan ile Ermenistan arasında tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesi çevresinde devam eden ihtilafın son tırmanışından sadece günler önce İsrail Hava Kuvvetlerinin Negev’deki Uvda üssüne iki Azerbaycan İlyuşin Il-76 kargo uçağı indiği ve bunların Azerbaycan güçlerinin çatışmaya hazırlık ve ikmali için olduğu belirtiliyor. Çatışmanın başlamasının ardından iki uçak daha İsrail’e iniş yapmış.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Ermeni hedeflerine yönelik saldırılarının video görüntülerini yayımladı. Perşembe günü yayımlanan videolardan birinde İsrail yapımı Orbiter 1K isimli, kendi kendini patlatan İHA açıkça görüldü.

YETKİLİ AĞIZDAN AÇIKLAMA

İsrail’in Walla haber sitesinde çarşamba günü yayımlanan bir video röportajda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmat Hacayev, kaç tane olduğunu belirtmeden Dağlık Karabağ’da İsrail yapımı “bazı” İHA’ları kullandıklarını söyledi. “Biz bölgedeki en güçlü (İHA) filolardan birine sahibiz. Bunların arasında İsrailliler de var, başka insansız hava araçlarımız da var, ancak özellikle keşif ve saldırı İHA’ları dahil olmak üzere İsrail insansız hava araçları ve kamikaze ‘Harop’ insansız hava araçlarının çok etkili olduğunu kanıtladı” dedi.

ERMENİSTAN DA SİLAH İTHALATINI KATLADI

SIPRI’nin son raporuna göre Ermenistan da 2010-14 dönemiyle 2015-19 dönemi arasında silah ithalatını yüzde 415 oranında arttırdı. Ermenistan’ın temel silah sağlayıcısı Rusya. Rusya, 2015-19 döneminde Ermenistan’ın silah ithalatının yüzde 94’ünü karşıladı.

SIPRI’ye göre aynı dönemde silah ithalatında yüzde 40’lık bir düşüş yaşayan Azerbaycan ise buna rağmen Ermenistan’dan 3.3 kat daha fazla silah satın aldı.

Azerbaycan silahlarının çoğunu İsrail ve Rusya’dan alıyor. (DIŞ HABERLER)

Evrensel Gazetesi