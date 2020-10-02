Ermenistan: Ateşkes için görüşmelere hazırız

Ermenistan, Dağlık Karabağ’da ateşkes sağlanması için Minsk Grubu dahilinde görüşmelere hazır olduğunu açıkladı. Azerbaycan ise çatışmaların durması için Ermenistan’ın işgali sonlandırması gerektiğini bildirdi.

Ermenistan, Pazar gününden bu yana çatışmalara sahne olan Dağlık Karabağ’da ateşkes sağlanması için Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa ve Rusya’nın Minsk Grubu kapsamında yaptığı çağrıya olumlu yanıt verirken, Azerbaycan çatışmaların bitmesi için Ermenistan’ın bölgeden çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, “Azerbaycan’ın saldırısını kararlı bir şekilde püskürtmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda, 1994-1995 yıllarında varılan anlaşmaların temelinde bir ateşkes için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarıyla görüşmeye hazırız” denildi. Açıklamada görüşmelerin ancak çatışmalar durduktan sonra başlayabileceği belirtildi.

Azerbaycan ise çatışmaların durması için Ermenistan’ın “işgali sonlandırması” gerektiğini yineledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in dış ilişkiler danışmanı Hikmet Haciyev yaptığı basın toplantısında, “Eğer Ermenistan gerilimin tırmanmasını durdurmak istiyorsa o zaman sorumluluk Ermenistan’da” dedi. “Ermenistan işgali sonlandırmalı” diyen Haciyev, “Artık yeter” diye konuştu.

Başkente saldırı iddiası

Diğer yandan bölgede Pazar günü başlayan çatışmalar sürüyor. Ermenistan, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ın başkentine saldırı düzenlediğini iddia etti. Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Artsrun Hovhannisyan Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Azerbaycan’a ait kuvvetlerin Dağlık Karabağ’ın başkenti olan ve Ermenice Stepanakert, Azerice Hankendi olarak bilinen kente saldırı düzenlediğini ve “sivil halk arasında çok fazla yaralanan” olduğunu belirtti. Sözcü açıklamasında bu iddia ile ilgili başka bir bilgi paylaşmadı.

Pazar gününden bu yana devam eden çatışmalarda aralarında 30’dan fazla sivilin olduğu 200’ye yakın kişinin öldüğü belirtiliyor. Ermenistan çatışmalarda 158 askeri personelinin öldüğünü, 13 de sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Azerbaycan çatışmalarda ne kadar asker kaybettiğini açıklamazken, 19 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Uçak düşürme iddiasına yalanlama

Ermenistan Savunma Bakanlığı Cuma günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Ermeni kuvvetlere ait hava savunma sistemlerinin Azerbaycan’a ait bir uçak ile bir insansız hava aracını (İHA) vurarak düşürdüğünü belirtti.

At around 07:55 air defence units of the Armenian forces shot down one enemy aircraft & one drone in the north-eastern direction of Artsakh.

Fighting continues along the Artsakh border. The attempts of the enemy to break through the defense of our troops in separate parts failed — MoD of Armenia 🇦🇲 (@ArmeniaMODTeam) October 2, 2020

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise bu iddiaları reddetti.

Azerbaycan toprakları içinde yer alan Dağlık Karabağ, Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından kontrol ediliyor.

AFP,rtr,dpa/DÇÜ,BK

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