Erivan’dan Batılı ülkelere ‘Türkiye’yle yaptığınız silah anlaşmalarını gözden geçirin’ çağrısı

Ermenistan lideri Nikol Paşinyan, Batılı ülkere, Azerbaycan’ı destekliyor olması nedeniyle Türkiye’yle yaptıkları silah satış anlaşmalarını yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Kanada’da yayınlanan The Globe and Mail gazetesine açıklamalarında, ‘Türkiye’ye satılan L3Harris Wescam görüntüleme sistemlerini, Azerbaycan’ın Karabağ’daki askeri eylemleri esnasında kullandığı’ yolundaki bilgiler nedeniyle, Batılı ülkelerin Türkiye’ye silah satışlarını yeniden değerlendirmesi gerektiğini savundu.

Askeri alanda kullanılan L3Harris Wescam görüntüleme sistemlerini Kanadalı bir şirket üretiyor.

‘NATO, F-16’ların Karabağ köylerini neden vurduğunu açıklamalı’

Ermenistan lideri Paşinyan ayrıca, NATO’da müttefiklerinin, ‘Türkiye’nin Karabağ’daki çatışmalara neden katıldığını; bu ülkenin F-16 uçaklarının Karabağ’ın kentleri ve köylerini neden vurduğunu açıklamaları gerektiğini’ de savundu.

‘Ermenistan hükümeti Rusya ile sürekli temas içinde’

Paşinyan bir soru karşısında, Ermenistan hükümetinin Karabaş’da neler olduğuna ilişkin Rusya ile sürekli temas içinde olduğunu belirtti: “Hükümetim Rusya ile sürekli temas içinde. Türkiye’nin davranışları ise tüm uluslararası toplum için sorun yaratmaktadır.”

‘Ateşkes sadece Türkiye’nin Güney Kafkasya’da çıkarılması hâlinde mümkün’

“Karabağ’a, Ortadoğu’dan getirilen teröristler Türkiye’nin sponsorluğunda Azerbaycan’ın tarafında savaşıyor” iddiasında bulunan Ermenistan Başbakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Karabağ halkını teröristler ve radikaller karşısında savunmasız nasıl bırakabiliriz? Ateşkes sadece Türkiye’nin Güney Kafkasya’da çıkarılması hâlinde mümkün olabilir.”

Sputnik Türkiye