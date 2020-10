Erdoğan: Bölgede barış Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan toprağından geri çekilmesiyle olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 27. Dönem 4. Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla Genel Kurul’da milletvekillerine hitap etti. Erdoğan konuşmasında, “Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum” dedi. 2 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayan Meclis’te konuşan Cumhurbaşkanı, ekonomiden Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalara kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. ‘Bölgede barış Ermenilerin işgal ettiği Azerbaycan toprağından geri çekilmesiyle olur’ Bölgede kalıcı barışın yolunun, Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçtiğinin altını çizen Erdoğan, “Ermenistan yönetimini, her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak. Bu haydut devlete destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum” ifadelerini kullandı. ‘AB, Yunanistan ve Kıbrıs’ın şımarıklıklarının esiri olarak, sığ bir yapı haline dönüşmüştür’ Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe de değindi. “Türkiye olarak, Akdeniz’de çatışma, gerilim, haksızlık, hukuksuzluk peşinde asla değiliz.” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Tek talebimiz, ülkemizin haklarına, hukukuna, çıkarlarına saygı gösterilmesidir. Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik potansiyelin paylaşımıyla ilgili anlaşmazlıkların hakkaniyet temelinde çözülmesi öncelikli tercihimizdir. Ancak Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin 2003 yılından beri ortaya koydukları tavır, maalesef bu ilkenin çok uzağındadır. AB ise Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri olarak, etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı haline dönüşmüştür. Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, AB’nin inisiyatifi ve ağırlığı ile çözüme kavuşmuş tek bir sorun yoktur. Tam tersine, birliğin müdahil olduğu her kriz, yeni boyutlar kazanarak büyümüştür. Bu tablo karşısında Türkiye’nin önünde, kendi imkanları ve politikalarını kararlılıkla hayata geçirme dışında bir seçenek kalmamıştır. ‘Türk ekonomisi krizlere karşı daha hazırlıklı bir yapıya kavuştu’ Cumhurbaşkanı hitabında ayrıca Türk ekonomisinin, yaşadığı bunca saldırının ve şokun ardından, kırılganlıklara karşı daha dayanıklı, krizlere karşı daha hazırlıklı bir yapıya kavuştuğunu ifade etti. Salgının dünya ekonomisinde yol açtığı dış talep azalmasına rağmen Eylül ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre %4,8 artmıştır” diyen Erdoğan, “Gelişmiş ülkeler dahil pek çok devlet, salgın döneminde sağlık hizmetlerinde başlayan sarsıntının, tüm ekonomilerine ve yönetim sistemlerine sirayet etmesine engel olamamıştır. Türkiye ise tüm bu alanlarda gösterdiği olumlu yönde bir ayrışmayla bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı konumuna gelmiştir” şeklinde konuştu. ‘Salgınla mücadeleyi kararlı şekilde sürdüreceğiz’ Gelişmiş ülkelerin dahi vatandaşlarını kendi hallerine terk ettiği salgın döneminde, Türkiye’nin içeride ve dışarıda gerçekten erdemli bir duruş ortaya koyduğunu belirten Erdoğan aynı zamanda Türkiye’nin diğer ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip etmenin yanında kendi aşısını üretme konusunda da yoğun bir gayret içinde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, “Salgınla mücadeleyi kararlı şekilde sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliğinin ideal seviyeye gelmesi vakit alacaktır’ Bu sırada Erdoğan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliğinin ideal seviyeye gelmesi vakit alacaktır” açıklamasında bulundu. “Cumhurbaşkanlığı Sistemi, meclisimizin kendi alanına yoğunlaşabilmesine imkan sağlamıştır. Her geçen gün yasama, yürütme ve yargı, yeni sistem doğrultusunda kendini geliştiriyor” diyen Cumhurbaşkanı, “Meclisimize düşen daha çok görev var” ifadelerini kullandı. Euronews