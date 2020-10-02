Azerbaycan’ın füze saldırısı sonucunda Stepanakert’te 10 kişi yaralandı

Artsakh Cumhuriyeti’nin başkenti Stepanakert’e karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucunda Afet ve Acil Durumlar Başkanlığının binasında 10 kişi yaralandı. Artsakh Afet ve Acil Durumlar Başkanı Başkanı Armen Narimanyan, yaralılardan hiçbirinin hayatının tehlikede olmadığını bildirdi.

Narimanyan, “Stepanakert’te AFAD binası kısmen yıkıldı, camları kırıldı, duvarları yıkıldı, otoparklar zarar gördü” açıklamasını yaptı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde Azerbaycan, Karabağ’ın sınır hattının boyunca şiddetli savaş operasyonları başlattı. Azerbaycan’ın saldırıları nedeniyle şimdiye kadar Artsakh’ta 11 sivil vatandaş yaşamını yitirdi, 60’tan fazla kişi yaralandı. Azerbaycan, Ermenistan sivil yerleşim yerlerini de hedef aldı, bombalamalar sonucunda Vardenis’te ve Mets Masrik’te birer vatandaş yaşamını yitirdi. Savaş operasyonlarında Azerbaycan’a destek veren Türkiye’ye ait F-16 uçağı, Ermenistan’ın hava sahasında SU-25 uçağını vurdu, pilot yaşamını yitirdi. Ermeni Silahlı Kuvvetler’inin 103 askeri vatan uğrunu hayatını feda etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/02/Azerbaycan-Stepanakert-füze-saldırısı/194313?__cf_chl_jschl_tk__=dae96e60e40ebaf98d84bd091f982469459fb6ff-1601661288-0-ASQKVVcQz3BVfbIE3mtbRlcjWLJ1L8xeGJUSIQc_5FhzPElyhrGbcCu2IOymF7rAqS0lMTy7eM1Pj7GVRc6rxmyZlld832FkdoZQTkHT9J7nOF4P2XfS1GHpmyMDyg7H3mWk3I9WwAJP4uBxkwt9K4dqryIlxDog33BR3c-ysokdr6k7gId_dmIHJZQlyxxogu1QZCa84EFBhGbXTMp1SENpDHEHLFDIgOnk1hP1N8n_zyXhy9uyd90_vpYthgRqtn5kkSxq6mwwnRQqOk6i8TRtQ0bXYWpcOLhXW064caiGTEodnG-cnFuaVqnwPJWrYmIIN6QFPWsPOq8MtA0kwPW9zCnLL9PmRODdZcr42sKAVCMCSy67wmvfFfX6SFjyxQ