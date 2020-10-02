ABD Michigan eyaleti, Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıdı

Michigan Ermeni Milli Komitesi Başkanı Lara Nersesyan, farklı eyaletlerdeki Ermenilerin bu tasarıyı geçirmesinde Artsakh halkına destek veren devlet senatörleri Senatör Knezek’e çok müteşekkir olduklarını söyledi.

Michigan, bağımsız Artsakh Cumhuriyeti’ni (Dağlık Karabağ) tanıyan 8. ABD eyaleti oldu. 29 Eylül’de başlayan meclis, Azerbaycan’ı tanıyan karar lehinde oy kullandı ve ABD’yi Artsakh Cumhuriyeti ile ekonomik ve kültürel bağlar kurmaya, Güney Kafkasya’da barış ve istikrarı teşvik etmeye çağırdı. Bilgiler “Asbarez” tarafından rapor edilmektedir.

Michigan Ermeni Milli Komitesi Başkanı Lara’ya atıfta bulunan Asbarez, “Michigan Senatosu’nun Artsakh’ın bağımsızlığı için verdiği bu oy, Amerikan demokratik değerlerinin bir işareti, kendi kaderini tayin etme konusundaki kararlı bağlılığımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in bu barışçıl cumhuriyete karşı devam eden saldırısına büyük bir darbedir” dedi Nersesyan.

Bu tasarının kabul edilmesinde Artsakh halkına destek veren devlet senatörleri Senatör Knezek’e farklı eyaletlerdeki Ermenilerin çok müteşekkir olduğunu söyledi.

“Artsakh’ın tarihi Amerikan tarihine çok benziyor – bir özgürlük, kendi kaderini tayin etme, demokrasi ve barış tarihi. Senatör David Knezek, “Michigan halkı, biz ABD-Artsakh kültürel ve ekonomik bağlarını genişletmek ve bölgede yerel barışı teşvik etmek için çalışırken, bu ortak değerleri memnuniyetle karşılamak için Artsakh’a katılmaktan gurur duyuyor” dedi.

Ermeni Kamu Radyosu