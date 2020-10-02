AB Liderler Zirvesi’nden Türkiye’ye yaptırım uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin ilk günü toplantılarının sonuç bildirgesinde Türkiye’ye ilişkinde kararlar alındı. AB liderleri Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasının değişmemesi durumunda yaptırımların gündeme alınacağı belirtildi.

Sonuç bildirgesinde Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Rum tarafının egemenliğinin ihlal edildiği kaydedildi ve Türkiye ile olumlu ilişkinin “provokasyonlar ve baskılar durunca” başlayabileceğini söyleyen AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, “Ankara’nın bu faaliyetlerini tekrarlaması halinde, AB elindeki tüm enstrümanları ve seçenekleri kullanacak. Elimizde derhal uygulamaya sokabileceğimiz bir alet çantamız var” dedi.

Arabulucu rolündeki Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Türkiye ile yapılan görüşmelerde bu olumlu gündemi ilerletmek istiyoruz, çünkü bunun Türkiye ile olan tüm farklı stratejik ilişkiler için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.” diye konuştu.

Euronews’de yer alan habere göre zirve sonrasında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimini desteklediğini yineledi.

Bildiride Türkiye’nin, “tek taraflı adımlar atması halinde”, AB’nin “elindeki tüm enstrümanları ve seçenekleri kullanacağı”, bunların AB Antlaşması’nın 29. maddesiyle AB’nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşmanın 215. maddesi uyarınca yapılacağı ifadesi yer aldı.

Zirve sonunda basın toplantısında konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “Bir taraftan karşılıklı çıkarlara dayalı siyasi bir diyaloğa şans vermek istediklerini, diğer taraftan ise Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimine tam desteklerini ifade ettiklerini bildirdi. Michel, “Türkiye’nin olumlu adımlarını görmemeleri halinde” tüm enstrümanlarını ve seçeneklerini masada tuttuklarını söyledi.

Türkiye’nin tek taraflı adım atmamasını isteyen Michel, Türkiye ile Yunanistan arasında diyalog kurulmasını ve bunun derinleşmesini desteklediklerini, Kıbrıs müzakerelerinin BM öncülüğünde yeniden başlamasını desteklediklerini kaydetti.

Michel, şöyle devam etti: “Bizim için önemli olan, gelecek haftalarda Türkiye ile pozitif gündemi nasıl oluşturabileceğimizi görmek. Pozitif gündem, Türkiye ile iş birliğini artırmayı amaçlayan bölümler içeriyor. En geç aralık ayına kadar, bu yılın sonuna kadar çift yönlü yaklaşımımızla ilgili gelişmeleri takip edeceğiz. Umarız bunlar, olumlu gelişmeler olur. AB Konseyi olarak aralık ayında tekrar bu konuyu değerlendireceğiz.”

madde, AB’nin üçüncü ülkelere tedbir uygulamasını içeriyor. 29. madde ise üye ülkelerin, ulusal politikalarını AB’nin tutumuyla uyumlu hale getirmesini öngörüyor.

Bildiride, AB Konseyinin gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceği, en geç aralık ayındaki toplantısında bunlara uygun kararlar alacağı kaydedildi. Türkiye ile Yunanistan arasında güven artırıcı adımların, istikşafi görüşmelerin yeniden başlayacağına yönelik açıklamaların memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırmalarının diyalog yoluyla ele alınması gerektiği belirtilen bildiride, Türkiye’ye “Kıbrıs Rum yönetimi ile diyalog kurması” çağrısı yer aldı. Bildiride AB’nin, Kıbrıs müzakerelerinin BM himayesinde yeniden başlamasını desteklediği, “Türkiye’den de bu yönde bir beklenti içinde” olduğu kaydedildi.

Doğu Akdeniz konulu çok taraflı bir konferans çağrısı yapılan bildiride ayrıca, konferansın düzenlenmesi konusunda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in çalışma yürütmesi istendi.

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