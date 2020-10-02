54 yeni şehit – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni tarafının 54 yeni şehidi var

Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu Komutan Yardımcısı Albay Arthur Sargsyan’a göre maalesef çok sayıda yaralı var.

Artsakh Cumhuriyeti Savunma Ordusu Komutan Yardımcısı Albay Arthur Sargsyan tarafından bugünkü brifingde açıklandığına göre, Ermeni tarafının 54 yeni şehidi var.

“Yaralı sayısı belirleniyor. Ne yazık ki çok yaralımız var”,- dedi Komutan.

Düşmanın kontrolündeki topraklarda kalan şehit cenazelerinin değişimi sorusuna Sarkisyan, bunun için geçici bir ateşkes olması gerektiğini, fakat şu anda böyle bir şey olmadığını söyledi.

“Şu anda düşman tarafındaki can kayıplarını söyleyemem, aktif aşama devam etmekte olup, ateşkes olmadığından dolayı, tüm bunları bilemiyoruz”,- dedi komutan.

Sarkisyan’ın sözleriyle düşmanın gece boyunca kullandığı askeri teçhizat miktarı ve insan potansiyeli emsalsizdi.

Ancak, düşman gece boyunca bombardımanı sürdürmesine rağmen, gece gerginliği çok fazla olmamıştır.

“Düşman, karakterine istinaden Ermeni yerleşimlerini, özellikle Martuni, Martakert, Hadrut kentlerini hedef almıştır”,- dedi Sarkisyan.

Ermenistan Kamu Radyosu