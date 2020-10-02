ՍԵԲԱՍՏԱՀԻՈՅ ՀԱՅԵՐՈՒ ԵՒ ՀԱՄԱԿԻՐՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԱՅՑԸ / SİVASLI ERMENİLER VE SEVENLERİ DERNEĞİ’NDEN ZİYARET

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 1 Հոկտեմբեր 2020, Հինգաբթի, Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց Սեբաստիոյ Հայերու եւ Համակիրներու Միութեան Ատենապետ՝ Սեպուհ Գոչաքը եւ միութեան անդամներէն՝ Անթօ Քէօսէտաղն ու Երուանդ Տուրմազկիւլէրը։

Հիւրերը Պատրիարք Հայրը շնորհաւորելու եւ իրենց բարեմաղթութիւնները փոխանցելու համար եկած էին Պատրիարքարան։ Զրոյցի ընթացքին, անոնք տեղեկութիւն տուին Սեբաստիոյ Հայ Ժողովուրդի մասին եւ յայտնեցին թէ՝ քաղաքի բնակիչները առաջին յարմար առիթով Պատրիարք Հայրը հիւրընկալել կ՚ուզէին։ Այս մէկը մեծապէս պիտի ոգեւորէր տեղւոյն ժողովուրդը, ինչպէս նաեւ պիտի դառնար օրհնութեան առիթ։ Սեբաստիան, գաւառի այն քաղաքներէն մին է, ուր տակաւին հայկական գաղութ մը գոյութիւն ունի, հանդերձ Հայոց Գերեզմանատունով եւ կը շարունակէ ապրիլ քաղաքին մէջ։ Այս առիթով, Սեբաստիոյ Հայերու եւ Համակիրներու Միութեան գործունէութեանց մասին եւս տեղեկութիւններ փոխանցուեցան Նորին Ամենապատուութեան։ Իրենց խօսքերուն աւարտին, Պատրիարք Հօր շնորհակալութիւն յայնեցին, քանի Պատրիարքական Աթոռոյ անմիջական հետաքրքրութեան միշտ արժանի կ՚ըլլար նաեւ Սեբաստիոյ Հայ Ժողովուրդը։

Պատրիարք Հայրը հիւրերը ողջունելէ յետոյ, շնորհակալութիւն յայտնեց սոյն քաղաքավարական այցելութեան համար։ Նորին Ամենապատուութիւնը յայտնեց թէ՝ դէպի Գաւարի Հովուուապետական այցելութիւններ ծրագրած ըլլալով հանդերձ, Քորոնա Համավարակը պատճառ դարձած էր որ բազմաթիւ այցելութիւններ յետաձգուին։ Ինք եւս առաջին առիթով Սեբաստիա այցելելու փափաքը յայտնեց ներկաներուն։ Այս առիթով հետաքրքրութեամբ հետեւեցաւ Սեբաստիոյ եւ քաղաքի հայութեան մասին տրուած տեղեկութեանց։ Անգամ մը եւս շեշտեց թէ՝ Պոլիսէն հեռաւոր ըլլալով հանդերձ, գաւարի մերազն ժողովուրդը չէ մոռցուած եւ Պատրիարքական Աթոռը միշտ պատրաստ է իրենց հոգեւոր կարիքներուն պատասխանելու։ Պատրիարք Հայրը, այցելուներուն փոխանցեց իր օրհնութիւնը եւ մաղթեց գործոց բարեաց յաջողութիւն, իրենց ազգանուէր գործունէութեանց մէջ։

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 1 Ekim 2020, Perşembe, Patrikhane’de, Sivaslı Ermeniler ve Sevenleri Derneği Başkanı Sebuh Koçak’ı ve dernek üyelerinden Anto Kösedağ’ı ve Yervant Durmazgüler’i kabul etti.

Ziyaretçiler Patrik Hazretleri’ni tebrik etmek ve iyi dileklerini sunmak için Patrikhane’de bulunmaktaydılar. Sohbet esnasında, Sivas’ta yaşayan Ermeni Cemaati’nin durumu hakkında bilgiler verildi. Şehirdeki cemaat üyelerimizin, Patrik Hazretleri’nin ziyaretini büyük bir heyecan ile beklediklerini hatırlattılar. Sevinç yaratacak olan bu ziyaret aynı zamanda bir bereket kaynağına dönüşecekti. Sivas, İstanbul dışında Ermeni Cemaati üyelerinin ikame ettiği ender illerden biridir. Şehirde aynı zamanda Ermeni Mezarlığı bakımlı bir şekilde bulunmaktadır. Sohbet esnasında, Sivas Ermeniler ve Sevenleri Derneği çalışmaları hakkında da bilgiler sunuldu. Ziyaretçiler sözlerinin sonunda, Sivas Ermeni Cemaati’nin, Patriklik Makamı’nın ilgisine mazhar olması Patrik Hazretleri’ne teşekkür ettiler.

Patrik Hazretleri ziyaretçileri selamladıktan sonra, nezaket ziyaretleri münasebetiyle teşekkür etti. Patrik Hazretleri, daha önce İstanbul dışındaki Ermeni Cemaati üyelerini ziyaret etmeyi planladığını, fakat pandemi süreci nedeniyle bu ziyaret planlarının ertelendiğini belirtti. Fakat ilk fırsatta Sivas’ı ziyaret etmeyi arzuladığını hatırlattı. Sivas ve şehirdeki cemaat üyelerimiz hakkında anlatılanları büyük bir ilgiyle dinledi. Konuşması esnasında, İstanbul dışında ikamet eden cemaatimiz üyelerinin İstanbul’dan uzak olduklarını, fakat onların ruhani ihtiyaçlarına cevap vermek için Patriklik Makamı’nın her zaman hazır olduğunu belirtti. Patrik Hazretleri ziyaretçileri takdis etti ve ileriki çalışmalarında başarılar diledi.

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