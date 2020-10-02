ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ / PATRİKLİK KİLİSESİ YÖNETİCİLERİ’NİN ZİYARETİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 1 Հոկտեմբեր 2020, Հինգշաբթի, Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց Գումգաբուի Ս. Աստուածածին Աթոռանիստ Մայր Եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդը, գլխաւորութեամբ եկեղեցւոյ երէց՝ Հոգշ. Տ. Շնորհք Աբղ. Տօնիկեանի եւ Ատենապետ՝ Հրանդ Մոսկոֆեանի։

Թաղային Խորհուրդի ներկայացուցիչները յայտնեցին, որ 11 Հոկտեմբեր 2020, Կիրակի պիտի կատարուի եկեղեցւոյ մատաղօրհնութիւնը ու Ս. Պատարագի աւարտին հանգստեան աղօթքներով պիտի յիշուին եկեղեցւոյ հանգուցեալ սատարողները։ Այցելուները, սոյն հանդիսութեանց նախագահելու համար հրաւիրեցին Պատրիարք Սրբազան Հայրը։ Անոնք տեղեկութիւն տուին նաեւ եկեղեցւոյ եւ վարժարանի գործունէութեանց մասին։

Մեր Հոգեւոր Պետը, հիւրերը ողջունեց եւ յայտնեց թէ Քորոնա Համավարակի օրերուն մատաղօրհնութիւնները բնականաբար տարբեր տրամադրութեամբ պիտի կատարուէին։ Մինչ այդ յատկապէս համավարակի շրջանին տնտեսական նեղութիւնները առաւել եւս զգալի դառնալ սկսած էին։ Սակայն, այս տխուր մթնոլորտին մէջ գնահատելի էին եկեղեցւոյ վարչութեան անդամներուն ջանասիրութիւնը, որով առաւել եւս մեծ կորովով կ՚աշխատէին նիւթապէս եւ բարոյապէս նպաստելու համար Մայր Տաճարին եւ իրենց կից՝ Պէզճեան Վարժարանին։ Պատրիարք Հայրը, օրհնեց ներկաները եւ կարողութիւն ու յաջողութիւն մաղթեց անոնց, իրենց գործունէութեանց մէջ։

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 1 Ekim 2020, Perşembe, Patrikhane’de, Kilise Din Görevlisi Rahip Şınorhk Donikyan ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Hrant Mosfoyan önderliğindeki S. Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi Yöneticileri’ni kabul etti.

Ziyaretçiler, kilisenin yıllık kutlamalarının 11 Ekim 2020, Pazar gerçekleşeceğini ve Surp Badarak sonrasında kilisenin hayırseverlerinin dualar ile anılacağını belirttiler. Kilisede ve okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdikten sonra Patrik Hazretleri’ni yıllık kutlamalara riyaset etmesi için davet ettiler.

Patrik Hazretleri ziyaretçileri selamladıktan sonra, Coronavirüs pandemi sürecinde yıllık kutlamaların da doğal olarak farklı bir atmosferde geçeceğini belirtti. Diğer yandan, özellikle bu dönemde ekonomik bazı sıkıntılar daha belirgin olmaya başlamıştı. Fakat bu olumsuz tablo içerisinde yöneticilerin gayretleri ve çalışmaları takdire layıktı. Onlar maddi ve manevi olarak Patriklik Kilisesi’ne ve Bezciyan Okulu’na destek olmak için çalışıyorlardı. Patrik Hazretleri, ziyaretçileri takdis etti ve çalışmalarında kendilerine başarılar diledi.

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