Zaharova: Üçüncü tarafların Dağlık Karabağ’la ilgili savaş yanlısı söylemleri öngörülmedik sonuçlara neden olabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, üçüncü tarafların Dağlık Karabağ’la ilgili savaş yanlısı söylemlerinin yapıcılıktan uzak olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Mevcut dramatik olaylar ışığında üçüncü tarafların her türlü savaş yanlısı söylem ve eylemlerinin yapıcılıktan uzak ve sorumsuzca olduğunu düşünüyoruz. Bunlar, Kafkasya’daki durumu istikrarsızlaştırmaya gebe gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilir ve öngörülmedik sonuçları beraberinde getirebilir” ifadelerini kullandı.

Çatışan tarafları azami itidale ve akan kanı durdurmaya çağırdıklarını kaydeden Zaharova şöyle devam etti: “Rusya, çatışmaların yeniden alevlendiği ilk saatlerden beri hem ulusal düzeyde hem AGİT Minsk Grubu kapsamında derhal ateşkesi sağlamaya ve barışçıl süreci yeniden başlatmaya yönelik her türlü çabayı sarf ediyor. Dağlık Karabağ’da barışçıl çözümün alternatifi olmadığına inanıyoruz. Bölgesel sorunlar, yalnızca siyasi ve diplomatik zeminde çözülebilir.”

‘Suriye’nin kuzeyindeki militanların çatışma bölgesine gönderildiğine dair bilgiler kaygı verici’

Bu arada Zaharova, Suriye’nin kuzeyindeki kitleler halinde Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesine gönderildiğine dair basında yer alan bilgilerin kaygı verici olduğunu vurguladı.

Dışişleri Sözcüsü, “Suriye’nin kuzeyindeki militanların kitleler halinde Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesine gönderildiğine dair dolaşan bilgiler, kaygı yaratıyor. Sosyal ağlarda bununla ilgili videolar ve fotoğraflar yayınlanıyor” diye ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ortadoğu ülkelerinde savaşmış olan militanların paralı asker olarak Karabağ’a gönderildiğine dair kendi ellerine geçen bilgiler olduğunu söylemişti.

Sputnik Türkiye