WarGonzo: Azerbaycan Genelkurmay Başkanı kaçışta

Telegram’daki “WarGonzo” kanalı İstanbul’daki kaynaklarına atıfta bulunarak Türk Generaller tarafından Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Nacmettin Sadikov’un görevden alındığını ve şimdi onun kaçışta olduğunu idda etti.

Aktarılan bilgilere göre kaçışta olan Sadikov Derbent kökenlidir. Annesi dağ yahudisidir, adı Tamara. Genelkurmay Başkanı kendi akrabalarından hiç söz etmiyor. Türkiye istihbaratı son zamanlarda onu dikkat etmeye başlamıştı.

Bir ay önce Sadikov Türk danışmanlarla kavga etmiş. Hatta çok sert çıkışlarda bulunarak “Eğer ordumuzu Türkiye’ye teslim ediyorsak, belki karılarımızı da Türkiye’ye verelim” ifadelerini dile getirmişti.

Kaçıştan sonra Rusya’da Sadikov’u kimse görmedi, akrabaların da ondan haberi yok.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/01/WarGonzo-Azerbaycan-Genelkurmay-Başkanı/194172