Türkiye’nin Karabağ sorununa katılması – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye’nin Karabağ sorununa katılması konusunda Amerikalı analistlerin görüşleri

Ermenistan-Azerbaycan askeri çatışmalarının ilk gününden itibaren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’ye desteğini ifade etti ve Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ’dan çekilmesi çağrısında bulundu.

Erdoğan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Türkiye tüm potansiyeliyle Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir”,- dedi.

Analist Wayne Mary’ye göre “Amerika’nın Sesi”, bölgede geleneksel çıkarları olan Moskova’nın, Türkiye’nin Güney Kafkasya’daki emellerine nasıl cevap vereceğinin henüz netlik kazanmadığını yazmaktadır.

“Başkan Putin’in, Rusya’nın Kafkasya’daki hâkimiyetinden feragat edebileceğini hayal etmek zor, ancak sorun onun bunu nasıl yapmayı planladığıdır”,- demektedir Mary.

“Moskova’nın görüşü, Kafkasya’nın, en azından orta-güney kesimlerinin, Rusya’nın ayrıcalıklı çıkarları bölgesi olduğu yönündedir.

Yakın zamana kadar Türkiye ve İran buna saygıyla yaklaşmaktaydı.

Şu anda Ankara’nın bunu ayrıcalıklı Rus çıkarları bölgesi olarak görmeye devam edip etmediği net değildir”,- demektedir

Wayne Mary.

Moskova şu ana kadar uluslararası topluma katılarak, ABD ve Fransa ile ateşkes ve üçüncü güçlerin çatışmasına dâhil edilmemesi çağrısında bulundu.

Ayrıca Çarşamba günü, Rusya Dışişleri Bakanlığı, militanların Suriye’den çatışma bölgesine nakledilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, çatışmalara katılmak için Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesine Suriye ve Libya’dan teröristlerin nakledildiğini kaydetti ve ilgili devletlerin liderlerini çatışmada yabancı teröristlerin ve paralı askerlerin kullanılmasını önlemek için etkili tedbirler almaya çağırdı.

Eski ABD Büyükelçisi John Herbst’e göre, Karabağ ihtilaf bölgesinde tırmanış gösteren gerilim, Rusya-Türkiye ilişkileriyle ilgili değildir.

Cumhurbaşkanı Putin, on yıldan fazla bir süredir Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor, ancak Rusya’nın Türkiye’ye komşu ülkelerle olan çıkarları pahasına değil.

Herbst’e göre, bugün Karabağ ihtilaf bölgesinde bir Rus-Türk askeri çatışmasının teorik olasılığı olmasına rağmen, analist bunun olmayacağına inanmaktadır.

“Savaş alanında bir Rus-Türk çatışması göreceğimizi sanmıyorum. Burada bir çıkar çatışması var”,- demektedir Herbst.

Büyükelçi Herbst, özellikle Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bu konudaki katılımıyla, her yolla bir ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır.

Karabağ sürecinden sorumlu AGİT Minsk Grubu’nun faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.

Herbst, bakan yardımcıları gibi üst düzey yetkililerin dâhil edilmesinin, çözüm üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini söylemektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu