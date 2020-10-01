Türkiye’den Ermenistan’ın İHA ve SİHA İddiasına Yalanlama

Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden çatışmalarda Türkiye’ye ait silahlı ve silahsız insansız hava araçları İHA ve SİHA’ların kullanıldığı iddiası Milli Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan’ın karşısında Türkiye’nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir” denildi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından da paylaşılan açıklamada Ermenistan’ın bu bilgileri yayarak kara propaganda yapmaya çalıştığı ifade edildi.

Ermenistan ayrıca bir savaş uçağının da Türkiye tarafından düşürüldüğünü iddia etmiş, bu iddia da Türkiye tarafından yalanlanmıştı.

VOA