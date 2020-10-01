Türk İHA’ları, Türk general tarafından koordine edilmektedir – Ermenistan Kamu Radyosu

Türk İHA’larının Azerbaycan’daki çalışmaları, Libya tecrübesi olan bir Türk general tarafından koordine edilmektedir.

Göksel Kahya, soldan, askeri üniformalı son kişi.

Kıbrıs’taki «Geopolitical Cyprus» analitik merkezinin dikkat çekici bilgilerine göre, Türk Bayraktar TB-2 saldırı İHA’nın Artsakh cephesinde kullanılması ve yönetilmesi, daha önce Libya’da İHA’ların kullanımını koordine eden Türk General Göksel Kahya tarafından koordine edildiğini belirtmektedir.

Bu bilgilerin ek doğrulama gerektirmesine rağmen, bazı kanıtlar, bilginin güvenilir olduğunu teyit etmektedir.

Örneğin bu yılın 13 Ağustos’unda İlham Aliyev, General Kahya’nın da aralarında bulunduğu, Türk Savunma Bakanı başkanlığındaki bir heyeti kabul etti.

Görüşmeye, Savunma Bakanı ve bazı Türk askeri birliklerinin komutanları katıldı, Kahya’nın (Savunma Bakan Yardımcısı) konumunun nispeten düşük olması, onun toplantıdaki varlığının tamamen pratik bir öneme sahip olduğu anlamına gelmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu