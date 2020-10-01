‘Sözde’ Ermeni Mahcupadis 40 bin kişiyi nasıl trolledi?

Boğaziçi’nde akademisyen, Kopenhag’da doktora adayı, İstanbul’da 25 yıllık esnaf… Son tweet’iyle bütün kalpleri kazandı: “İstanbullu Ermeniyim ve dükkânımın üstünde Ülkü Ocakları var. 25 senedir bir kere sıkıntı yaşamadım. Hadi başka duyara abicim hadi.”

Son dönemin en eğlenceli trolleme hikâyelerinden biri, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan’in, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışma sonrası oluşan havanın Türkiye’nin Ermeni vatandaşlarını nasıl etkileyeceğini anlatan tweet’iyle başladı:

“Emin olduğum bir şey varsa o da şu: Yarın sabah İstanbullu Ermeniler dükkânlarını açmaya giderken ayakları geri geri gidecek.”



Destek için binlerce kez paylaşılan tweet’e çok sayıda tepki de geldi ve bunlardan biri bir anda Twitter’da fenomen oldu.

Tweet, 4 bin kişi tarafından tebrik ve alkışlarla paylaşıldı, 37 bin kişi tarafından beğenildi.

Tebrikler, beğeniler böyle uzayıp gidiyor.

Tweet’in bu kadar yayılmasının asıl sebebi her kesimden ünlü isimler tarafından da paylaşılmasıydı.

ODA TV, Aydınlık yazarı şair Onur Caymaz:

https://twitter.com/OnurCaymaz/status/1310606890422894592

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı, TRT Yönetim Kurulu üyesi, Karar yazarı Lütfü Şehsuvaroğlu:

Türkiye’deki bütün Ermeni vatandaşlarımız güvence altındadır. https://t.co/szQPWplToo — Lutfu ŞEHSUVAROĞLU (@Lutfu57) September 28, 2020

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan:

İyi Parti kurucularından, eski Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Seyit Yücel:

Estağfurullah sayın vekilim bizimkisi sadece memleket sevdası. Bu arada tekrardan 1 fatiha ya da incilden dua okumayı ihmal etmezseniz sevinirim 🙏 https://t.co/OlMx4lzrmm — Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 28, 2020

Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından, Cihannüma Derneği başkanı Mustafa Şen.



Ve tabii sosyal medyanın en popüler AK Parti ve MHP destekçisi troll hesapları… Onlar da neredeyse tam liste olarak destekteydi.

Devlet aklı benim arkadaşlar…. İtiat edin. pic.twitter.com/6coaZx8LJC — Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 28, 2020

Con Sinov devlet aklını özümsemiş ve bunu hayat pratiği haline getirmiş bir kardeşimiz. Bana verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. https://t.co/vCQ2HWRCis — Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 28, 2020

Peki, kimdi bu ülkemizin en favori Ermeni vatandaşı?

İsmi Semih. Ermeniler arasında pek kullanılmayan bir isim.

Soyadı ise en başta şüphe çekmeliydi. Çünkü Rumca ‘oğlu’ takısı veren ve Rum soyadlarında kullanılan –dis ile bitiyor.

Profil fotoğrafı Saint Petersburg’daki ünlü Saray Meydanı’ndan.

Konumunu ‘Danimarka Kophenhag’ olarak işaretlemiş.

Profilinde ise şöyle yazıyor: “Akademisyen/Boğaziçi Sosyoloji/ PhDc, Political Science. Copenhagen Business School/ Fenerbahçe Kongre Üyesi.”

Fakat attığı meşhur tweet’inde de İstanbul’da 25 yıldır Ülkü Ocaklarıyla alt-üst komşu bir dükkân işlettiğini söylüyordu.

Yani hem Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji’de akademisyen hem Siyaset Bilimi doktora programı olmayan Copenhagen Business School’da Siyaset Bilimi doktora adayı… 25 yıldır İstanbul’da esnaf fakat Kopenhag’da yaşıyor…

Fenerbahçe kongre üyesi de olan Semih Mahcupadis’in header’ındaki resimde de Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte montajlanmış bir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu fotoğrafı var.





Eylül 2020’de açılmış, 28 günlük ve neredeyse “ben gerçek bir kişiye ait değilim, parodiyim” diye bağıran bir hesap vardı karşımızda.

Ne var ki bunların hiçbiri onun tweet’ini paylaşan ve beğenen insanları durdurmaya yetmedi.

Semih Mahcupadis’in çok eğlendiği anlaşılıyor.

“Türk-Ermeni kardeştir arayı bozmaya çalışan kalleştir” derken Enver Paşa ve 1918’de Erzurum’da katliam yapan Taşnak komutanı Antranik Ozanyan’ı aynı anda rahmetle andı.

Sağ olun arkadaşlar bana verdiğiniz destek mutluluktan ağlattı. Anladım ki Türk Ermeni kardeştir arayı bozmaya çalışan kalleştir. Ruhun Şad olsun Enver Paşa kabrin ışık dolsun Andranik Ozanyan 🙏🙏🙏 https://t.co/gbbE8SkU2N — Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 28, 2020

Doğu Perinçek ile birlikte “Ermeni soykırım yoktur” kararını aldıran ekipten olduğunu söyledi.

Twitterın güzelliğine bakın…. Yıllar sonra askerdeki komutanımı buldum. Pençe ve Kaplan operasyonlarında hep omuz omuza savaştığımız cephe komutanlarımızdan biriydi. Duygulandım..https://t.co/vNc9ZXyLmm — Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 28, 2020

Diğer troll arkadaşlarının yardımıyla 1982’de ASALA saldırılarını protesto için kendini Taksim’de yakan ve hayatını kaybeden Artin Penik’in oğlu olduğunu iddia etti (tabii kimse baba-oğulun soyadı farkını, Penik’in gerçek oğlunun adını merak etmedi).

Sevgili babam…. Tam bir bozermenikurttu. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Bir fatiha ya da incilden 2 sayfa okumayı ihmal etmeyelim lütfen 🙏🙏🙏 https://t.co/DM6avAeO0i — Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 28, 2020

Yine daha sonra nedense mesajını silse de askerdeki ‘komutanı’ bile ortaya çıktı.

Hızını alamayıp bir dönem Ekrem İmamoğlu’na danışmanlık yaptığını dahi yazdı.

Ekrem İmamoğlu ile olan dostluğumun Chp içinde huzursuzluk yarattığını biliyordum ama bu kadar da parti içinden hainlik beklemiyordum. Zamanında danışmanlık hizmeti verdiğim Ekrem Bey ile aramızı BOZAMAYACAKLAR! https://t.co/ARBIj8QYxE — Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 29, 2020

Ve sonra, Kopenhag’da oturup İstanbul’da Ülkü Ocakları’nın altında dükkân işleten Boğaziçili sosyoloğun ağına, muhtemelen hiç beklemediği kadar büyük bir balık düştü.



Herhalde Perinçek’e büyüğüm dediği bu mesajından etkilendiler.







“Danzikyan’a bir tepki de Ermeni kökenli Semih Mahcupadis isimli kullanıcıdan geldi. 25 yıldır sıkıntı yaşamadığını belirten Mahcupadis, ‘İstanbullu Ermeniyim ve dükkanımın üstünde ülkü ocakları var. 25 senedir bir kere sıkıntı yaşamadım. Hadi başka duyara abicim hadi” diye yazdı.

Haber sadece internet sitesinde değil, basılı gazetede de yer aldı.

Aydınlık Gazetesinin 9. sayfasında yer almışım. Hiçbir zaman desteğini esirgemeyen değerli büyüğüm Doğu Perinçek'e ve Aydınlık Gazetesi ailesine teşekkür ediyorum ve aboneleri olduğumu belirtmek istiyorum. Artık İstanbulda esnaf, Danimarkada akademisyen bir neferiniz var. pic.twitter.com/wNTdxFhYgP — Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 29, 2020

Aydınlık’ı kül yutmaz ulusalcıların, her türlü oyunu bozan emekli komutanların sesi Veryansın sitesi izledi. Ama bir süre sonra farkına varıp haberi sildiler.

Bana bir destek de veryansıntv'den geldi. Yerli ve milli Nihat Genç'in içinde olduğu her oluşumun yanındayız. Lütfen sayfayı takip edelim. Türk Ermeni kardeştir arayı bozmaya çalışan kalleştir! https://t.co/4yta8phVis — Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 28, 2020

Bu haber hazırlanırken Semih Mahcupadis son paylaşımlarında, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ediyor ve gelecekte Cumhur İttifakı’nın adayı olabileceğini söylüyordu:

Kendi doğrusunun karşı tarafça tasdikinden gözü kamaşanlar için bulunmaz bir cevher yakalamış görünüyor Mahcupadis.

Aynı cevheri yıllar önce keşfetmiş Enveryan adlı bir hesap, Hrant Dink profiliyle yıllardır kendisini AK Partili Ermeni akademisyen olarak tanıtıyor; 100 bin takipçisi var.

Ermenistan ile tüm Ermenileri aynı kefeye koymayalım



Bizler bu toprakların kadim evlatlarıyız



Vatanımız Türkiye



Tarafımız Türkiye



Bayrağımız ay yıldız



Ermenistan'ın hataları üzerinden ırkçılık yapıp bizi o çukura sokmayın — Enveryan (@enveryan) September 27, 2020

Son bir uyarıyla bitirelim. Sözde Ermeni Türk milliyetçisi troll Semih Mahcupyadis’i en az 36 bin kişiyi trollemek kesmemiş görünüyor. Son tweet’ini bundan sonraki kurban adaylarına ithaf ediyoruz.

Aklımda son bir tweet var… Onu attıktan sonra Kürset'in yanına kırklara karışacağım. Bu siteye ağır geldik ağır. — Semih MAHCUPADİS (@mahcupyaa) September 28, 2020