‘Sözde’ Ermeni Mahcupadis 40 bin kişiyi nasıl trolledi?

Boğaziçi’nde akademisyen, Kopenhag’da doktora adayı, İstanbul’da 25 yıllık esnaf… Son tweet’iyle bütün kalpleri kazandı: “İstanbullu Ermeniyim ve dükkânımın üstünde Ülkü Ocakları var. 25 senedir bir kere sıkıntı yaşamadım. Hadi başka duyara abicim hadi.”
Son dönemin en eğlenceli trolleme hikâyelerinden biri, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan’in, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışma sonrası oluşan havanın Türkiye’nin Ermeni vatandaşlarını nasıl etkileyeceğini anlatan tweet’iyle başladı:
“Emin olduğum bir şey varsa o da şu: Yarın sabah İstanbullu Ermeniler dükkânlarını açmaya giderken ayakları geri geri gidecek.”
Destek için binlerce kez paylaşılan tweet’e çok sayıda tepki de geldi ve bunlardan biri bir anda Twitter’da fenomen oldu.
Tweet, 4 bin kişi tarafından tebrik ve alkışlarla paylaşıldı, 37 bin kişi tarafından beğenildi.
Tebrikler, beğeniler böyle uzayıp gidiyor.
Tweet’in bu kadar yayılmasının asıl sebebi her kesimden ünlü isimler tarafından da paylaşılmasıydı.
ODA TV, Aydınlık yazarı şair Onur Caymaz:
https://twitter.com/OnurCaymaz/status/1310606890422894592
Eski Ülkü Ocakları genel başkanı, TRT Yönetim Kurulu üyesi, Karar yazarı Lütfü Şehsuvaroğlu:
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan:
İyi Parti kurucularından, eski Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Seyit Yücel:
Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından, Cihannüma Derneği başkanı Mustafa Şen.
Ve tabii sosyal medyanın en popüler AK Parti ve MHP destekçisi troll hesapları… Onlar da neredeyse tam liste olarak destekteydi.
Peki, kimdi bu ülkemizin en favori Ermeni vatandaşı?
İsmi Semih. Ermeniler arasında pek kullanılmayan bir isim.
Soyadı ise en başta şüphe çekmeliydi. Çünkü Rumca ‘oğlu’ takısı veren ve Rum soyadlarında kullanılan –dis ile bitiyor.
Profil fotoğrafı Saint Petersburg’daki ünlü Saray Meydanı’ndan.
Konumunu ‘Danimarka Kophenhag’ olarak işaretlemiş.
Profilinde ise şöyle yazıyor: “Akademisyen/Boğaziçi Sosyoloji/ PhDc, Political Science. Copenhagen Business School/ Fenerbahçe Kongre Üyesi.”
Fakat attığı meşhur tweet’inde de İstanbul’da 25 yıldır Ülkü Ocaklarıyla alt-üst komşu bir dükkân işlettiğini söylüyordu.
Yani hem Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji’de akademisyen hem Siyaset Bilimi doktora programı olmayan Copenhagen Business School’da Siyaset Bilimi doktora adayı… 25 yıldır İstanbul’da esnaf fakat Kopenhag’da yaşıyor…
Fenerbahçe kongre üyesi de olan Semih Mahcupadis’in header’ındaki resimde de Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte montajlanmış bir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu fotoğrafı var.
Eylül 2020’de açılmış, 28 günlük ve neredeyse “ben gerçek bir kişiye ait değilim, parodiyim” diye bağıran bir hesap vardı karşımızda.
Ne var ki bunların hiçbiri onun tweet’ini paylaşan ve beğenen insanları durdurmaya yetmedi.
Semih Mahcupadis’in çok eğlendiği anlaşılıyor.
“Türk-Ermeni kardeştir arayı bozmaya çalışan kalleştir” derken Enver Paşa ve 1918’de Erzurum’da katliam yapan Taşnak komutanı Antranik Ozanyan’ı aynı anda rahmetle andı.
Doğu Perinçek ile birlikte “Ermeni soykırım yoktur” kararını aldıran ekipten olduğunu söyledi.
Diğer troll arkadaşlarının yardımıyla 1982’de ASALA saldırılarını protesto için kendini Taksim’de yakan ve hayatını kaybeden Artin Penik’in oğlu olduğunu iddia etti (tabii kimse baba-oğulun soyadı farkını, Penik’in gerçek oğlunun adını merak etmedi).
Yine daha sonra nedense mesajını silse de askerdeki ‘komutanı’ bile ortaya çıktı.
Hızını alamayıp bir dönem Ekrem İmamoğlu’na danışmanlık yaptığını dahi yazdı.
Ve sonra, Kopenhag’da oturup İstanbul’da Ülkü Ocakları’nın altında dükkân işleten Boğaziçili sosyoloğun ağına, muhtemelen hiç beklemediği kadar büyük bir balık düştü.
Herhalde Perinçek’e büyüğüm dediği bu mesajından etkilendiler.
“Danzikyan’a bir tepki de Ermeni kökenli Semih Mahcupadis isimli kullanıcıdan geldi. 25 yıldır sıkıntı yaşamadığını belirten Mahcupadis, ‘İstanbullu Ermeniyim ve dükkanımın üstünde ülkü ocakları var. 25 senedir bir kere sıkıntı yaşamadım. Hadi başka duyara abicim hadi” diye yazdı.
Haber sadece internet sitesinde değil, basılı gazetede de yer aldı.
Aydınlık’ı kül yutmaz ulusalcıların, her türlü oyunu bozan emekli komutanların sesi Veryansın sitesi izledi. Ama bir süre sonra farkına varıp haberi sildiler.
Bu haber hazırlanırken Semih Mahcupadis son paylaşımlarında, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ediyor ve gelecekte Cumhur İttifakı’nın adayı olabileceğini söylüyordu:
Kendi doğrusunun karşı tarafça tasdikinden gözü kamaşanlar için bulunmaz bir cevher yakalamış görünüyor Mahcupadis.
Aynı cevheri yıllar önce keşfetmiş Enveryan adlı bir hesap, Hrant Dink profiliyle yıllardır kendisini AK Partili Ermeni akademisyen olarak tanıtıyor; 100 bin takipçisi var.
Son bir uyarıyla bitirelim. Sözde Ermeni Türk milliyetçisi troll Semih Mahcupyadis’i en az 36 bin kişiyi trollemek kesmemiş görünüyor. Son tweet’ini bundan sonraki kurban adaylarına ithaf ediyoruz.
‘Sözde’ Ermeni Mahcupadis 40 bin kişiyi nasıl trolledi?
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