Son dakika…. Erdoğan’dan AK Parti MYK’da kritik uyarı! İzin verilmemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı ve ardından devam eden görüşmelerde, “Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşlara yönelik provokasyonlara karşı uyanık olun. Bu türden rahatsız edici girişimlere izin verilmemeli” dediği öğrenildi.
‘Uyanık olun’
Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğu ifade edilerek, Ermenistan’ın işgalini sonlandırmadığı sürece tehlikede olan Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün en güçlü şekilde savunulacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşlara yönelik provokasyonlara karşı uyanık olun. Bu türden rahatsız edici girişimlere izin verilmemeli” dediği de öğrenildi.
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/son-dakika-erdogandan-ak-parti-mykda-kritik-uyari-izin-verilmemeli-6319041
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