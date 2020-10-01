Son dakika…. Erdoğan’dan AK Parti MYK’da kritik uyarı! İzin verilmemeli

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı ve ardından devam eden görüşmelerde, “Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşlara yönelik provokasyonlara karşı uyanık olun. Bu türden rahatsız edici girişimlere izin verilmemeli” dediği öğrenildi.

‘Uyanık olun’

Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğu ifade edilerek, Ermenistan’ın işgalini sonlandırmadığı sürece tehlikede olan Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün en güçlü şekilde savunulacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye’de yaşayan Ermeni vatandaşlara yönelik provokasyonlara karşı uyanık olun. Bu türden rahatsız edici girişimlere izin verilmemeli” dediği de öğrenildi.

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/son-dakika-erdogandan-ak-parti-mykda-kritik-uyari-izin-verilmemeli-6319041