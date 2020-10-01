Son dakika… Azerbaycan’dan Ermenistan’a ültimatom

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ültimatom verdi ve “Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz” dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı “1 Ekim sabahı Ermenistan Azerbaycan’daki Gorus bölgesine ateş açmıştır. Ermenistan’dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz” dedi.

https://www.cnnturk.com/dunya/son-dakika-azerbaycandan-ermenistana-ultimatom