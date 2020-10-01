Putin ve Macron Dağlık Karabağ’daki durumu görüştü – Ermenistan Kamu Radyosu

Putin ve Macron Dağlık Karabağ’daki durumu görüştü

Kremlin basın servisinin bildirdiğine göre Rusya ve Fransa cumhurbaşkanları Vladimir Putin ve Emanuel Macron, Dağlık Karabağ ve Beyaz Rusya’daki durumu görüştü.

Telefon görüşmesi, Fransız tarafının isteğiyle gerçekleşmiştir.

Putin ve Macron, çatışmanın taraflarını süratli ve eksiksiz bir ateşkese ve gerginliği azaltmaya çağırdı.

“Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki durumun hızlı bir şekilde kötüleşmesi ayrıntılı olarak görüşüldü.

Devam eden büyük ölçekli çatışmalarla ilgili ciddi endişeler ifade edildi.

Vladimir Putin ve Emanuel Macron, rakip tarafları hızlı ve eksiksiz bir ateşkes, gerilimi azaltma ve azami atalet uygulamaya çağırdı”,- denildi açıklamada.

Basın servisi, görüşme sırasında Dağlık Karabağ krizinin siyasi ve diplomatik çözümüne alternatif olmadığından söz edildiğini ekledi.

“Bu bağlamda, daha fazla işbirliği için başta AGİT Minsk Grubu formatında olmak üzere, özel kriterler dikkate alındı.

Minsk Grubu liderleri (Rusya, Fransa ve ABD), eş başkanlık yapan ülkeler adına silahlı çatışmanın derhal sona ermesi ve müzakerelerin yeniden başlatılması lehine bir bildiri yayınlamaya hazır olduklarını ifade ettiler”,- dedi Kremlin.

Ermenistan Kamu Radyosu