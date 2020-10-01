Putin, Trump ve Macron’dan ortak açıklama: Dağlık Karabağ’da derhal ateşkes sağlanmalı

Dağlık Karabağ’da barışçıl çözüm için kurulan Minsk Grubu’nun eş başkanları ABD, Rusya ve Fransa’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a ön koşulsuz diyalog çağrısı geldi.

Üç ülkenin liderlerinin ortak açıklamasında, taraflara derhal ateşkes ilan etme ve masaya ‘ön koşulsuz olarak’ dönme çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un imzasını taşıyan açıklamada, “İlgili askeri güçler arasındaki çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yapıyoruz. Aynı zamanda, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerine, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının himayesinde, somut müzakereleri iyi niyetle ve ön koşulsuz olarak gecikmeden yeniden başlatma çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin yasını tuttuklarını da belirten Putin, Trump ve Macron, ölü ve yaralıların ailelerine başsağlığı temennisinde bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/01/Putin-Trump-Macron-Karabağ/194182