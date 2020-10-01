Nikol Pashinyan: Türkiye neden 100 yıl sonra Güney Kafkasya’ya geri döndü? Ermeni Soykırımı’na devam etmek için

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan Facebook sayfasında şöyle yazdı: “Türkiye neden 100 yıl sonra Güney Kafkasya’ya geri döndü? Ermeni Soykırımı’na devam etmek için.”

Ermenistan Başbakanı, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi: “Fakat soykırımcı siyasetine devam etmesi, Türkiye için sadece Ermenilereden nefret politikası değil, aynı zamanda pragmatik bir konudur. Ermenistan ve Güney Kafkasya’da yaşayan Ermeniler, Türkiye’nin kuzey, güneydoğu ve doğuya doğru genişleme politikasının ve imparatorluk hayallerinin önünde duran son engeldir.

Burada artık sadece Karabağ sorunu değil, Ermeni halkının güvenliği söz konusudur. Burada artık söz konusu olan, uluslararası güvenliktir. Ve Ermeni halkı, yepyeni tarihi bir misyon üstlenerek uluslararası güvenliği de savunmuş oluyor.”

Türkçeye çeviren: Meline Anumyan

Akunq.net