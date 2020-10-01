Merkel ofisinin yanında protesto eylemi: “Aliyev’i ve Erdoğan’ı durdurun!”

30 Eylül tarihinde Almanya’nın başkentinde Ermeni halkını ve Artsakh’ı (Karabağ) destekleyen bir eylem düzenlendi. Almanya Başbakan Angela Merkel’in ofisnin karşısında toplanan yüzlerce kişi, Ermenistan ile Artsakh’ın bayraklarını taşıyordu.

Eylem sırasında Ermeni toplumu tesilcileri konuşma yaparken, hazır bulunanlar da “Aliyev’i durdurun”, “Artsak’a barış”, “Azerbaycan’ın saldırılarını durdurun” yazılı pankartklar açtı.



Eylem, Almanya Ermenileri Merkez Kuruluşu ile Ermeni Apostolik Kilisesinin Almanya Diakosluğu tarafıından düzenlendi. Eylem sonunda Almanya Başbakanı Angela Merkel’e bir mektup iletildi.

Mektupta, Artsakh sınırında hakim olan durum hakkında bilgi paylaşıldı, ayrıca Almanya Hükümetine şu talepler iletildi:

1. Azerbaycan’ın saldırısını ve insan haklarının Azerbaycan tarafından ihlal edilmesini kınamak.

2. Türkiye yönetimini durdurmak için Türk hükümetine baskı yapmak.

3. Azerbaycan’ı, tüm bölgenin ve insanlığın iyiliği uğruna müzakere masasına dönmeye çağırmak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/01/Almanya-Aliyev-Erdoğan/194082