MEDYA ANALİZ – Dört gün boyunca: ‘SİHA’larımız vuruyor…’ Beşinci gün: ‘Ermeni yalanı’

Alper Görmüş

Türk SİHA’larının dört gündür Karabağ’da Ermenilere dünyayı dar ettiğine dair binlerce haber yayımlayan Türk medyası, MSB’nin Türk İHA ve SİHA’larının Karabağ’da kullanıldığının “Ermeni yalanı ve propagandası” olduğuna dair açıklamasını “Ermenilerin iddialarına tokat gibi yanıt” gibi başlıklarla duyurdu. Fakat birincilik, bugünkü sayısında manşette “SİHA’lar dört günde süpürdü”, manşetin altında ise “MSB Ermeni iddialarını yalanladı” diyen Yeni Şafak’ın!

Google’a girip “Bayraktar, SİHA, Karabağ” gibi anahtar kelimelerle arama yaptığınızda karşınıza şu türden binlerce haber çıkacak:

“Ermeni hedeflerini Bayraktar vuruyor” (Milliyet).

“Bayraktar TB2’ler sürü saldırısıyla Karabağ’da” (Habertürk).

“Türk SİHA’ları Erivan’a 25 km mesafede” (Takvim).

“SİHA’lar Libya ve Suriye’den sonra Dağlık Karabağ’da destan yazdı” (Yeni Şafak).

Bu birinci perde…

İkinci perde dün (30 Eylül) Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) açıklamasıyla açıldı. Bakanlık, Ermeni resmi kaynaklarının Türk SİHA’larının Karabağ’da kullanıldığına dair birtakım yalan haberler yaydığını belirtiyor ve bunları külliyen yalanlıyordu:

“Hiçbir kanıta dayanmayan bu iddialar Ermenistan’ın karşısında Türkiye’nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandadan başka bir şey değildir. Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır.”

Üçüncü perde, MSB’nin dört gündür yayımlanan haberleri görmezden gelerek yaptığı bu açıklamayı izliyor…

Bakanlık medyadaki haberleri görmezden gelerek bir açıklama yapmıştı ama Bakanlığın yaptığı açıklamayı medyanın görmezden gelmesi beklenemezdi. Gördü de nitekim, ama ne görme! O da dört gündür kendi yaptığı yayınları unutarak MSB’nin “Ermeni yalanı”nı nasıl deşifre ettiğini anlatan başlıklarla çıktı sahneye:

“MSB’den Ermenistan açıklaması: Kara propagandadan başka bir şey değil” (TRT).

“Milli Savunma Bakanlığı’ndan Ermenilerin iddialarına tokat gibi yanıt” (Yeniçağ).

“Ermenistan iyice afalladı! Türkiye’ye çirkin saldırı! MSB’den son dakika açıklaması (Haber7.com).

“MSB, Ermenistan resmi hesaplarındaki ‘Türk uçakları ve SİHA’ iddialarını yalanladı” (Habertürk).

“MSB’den flaş açıklama: Bunlar Ermenistan’ın kara propagandası” (Demirören Haber Ajansı).

“MSB’den Ermenistan’ın SİHA iddiasına yalanlama” (Milliyet).

“MSB’den son dakika açıklaması: Ermenistan yalan iddialarda bulunuyor” (Sabah).

Fakat üçüncü perdede birincilik hiç kuşkusuz Yeni Şafak’ın… Çünkü bu gazetemiz bugünkü (1 Ekim) sayısında manşetten “SİHA’lar dört günde süpürdü” derken manşetin altında “MSB Ermeni iddialarını yalanladı” diyordu.

Bir kez daha: İlahi Türk medyası!

https://serbestiyet.com/featured/medya-analiz-dort-gun-boyunca-sihalarimiz-vuruyor-besinci-gun-ermeni-yalani-42197/