Los Angeles’ta Azerbaycan’ın saldırganlığına karşı binlerce kişi gösteri yapıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD, Los Angeles’ta binlerce protesto Azerbaycan Konsolosluğu önünde binlerce Los Angeles Ermenisi Artsakh sınırındaki Azerbaycan’ın son saldırılarını protesto etmek için toplandı. Göstericiler ayrıca Türkiye’nin Karabağ sorununa küstah ve cezai müdahalesini de kınadılar.

Miting o kadar kalabalıktı ki Los Angeles’ın Brentwood mahallesindeki Wilshere Bulvarı’nın hareketli bir bölümü protesto boyunca kapatıldı.

Eylem, Ermeni Devrimci Federasyonu Ermenistan Gençlik Federasyonu tarafından düzenlendi.

Bir grup Azerinin şiddeti kışkırtarak ve protestocuları tehdit ederek olayı bozduğu Temmuz ayında benzer bir protestoya karşın, bugün barış barışçıl bir şekilde gerçekleşti.

Ermenistan Kamu Radyosu