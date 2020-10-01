İran, teröristlerin yerleştirilmesine izin vermeyecektir – Ermenistan Kamu Radyosu

İran, teröristlerin İran’ın kuzey sınırlarına yakın bölgelere yerleştirilmesine izin vermeyecektir

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Khatibzadeh, “PPK, Pejak teröristleri” ve Wahhabi teröristlerinin Suriye’den Kafkasya’ya nakledildiğine dair söylentilere atıfta bulunarak şunları söyledi:

“İran İslam Cumhuriyeti, terörist grupların ülkemizin kuzey sınırlarına yakın bölgeleri ulusal güvenliğimiz için bir tehdit haline getirmesine izin vermeyecektir.

Çatışmanın Kafkasya’ya taşınması Karabağ sorunundan çok daha büyük bir felakete yol açabilir.”

Ermenistan Kamu Radyosu