İnsan hakları aktivistlerinin Karabağ’da savaşmak için Suriye’den paralı askerler gönderdiği bildirildi – Ermenistan Kamu Radyosu

RBK raporlarına göre Türk özel askeri şirketleri, Ankara’nın desteğiyle Suriye’deki çeteleri seçerek Azerbaycan tarafındaki düşmanlıklara katılmak üzere Karabağ ihtilaf bölgesine naklediyor. Bu bilgi, Büyük Britanya’da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi tarafından bildirildi.

Merkez, Azerbaycan’a nakledilen en az 850 militanı kaydetti. Merkez 29 Eylül’de sayılarının 320 olduğunu bildirdi, ancak bir gün içinde çatışma bölgesine 520 kişi daha getirildi. Azerbaycan’a gönderildiklerinde asıl görevleri belirli noktaları korumaktı, ancak sonuç olarak düşmanlıklara girdiler.

Kaynaklara atıfta bulunan Merkez, paralı askerlerin çoğunluğunun Türkmen topluluğunun (Suriye Türkmenleri, Suriye’nin kuzeyinde bir Türk nüfusu) üyesi olduğunu bildirdi. Ankara’yı destekleyen Arap gruplar militan sağlamayı reddettiler.

İzleme merkezine göre, Karabağ’daki çatışmalarda Azerbaycan tarafında savaşan üç çete öldürüldü.

Ermenistan Kamu Radyosu