Ermenistan: Başkent Yerevan yakınlarındaki İHA’lar etkisiz hale getirildi

Ermenistan Savunma Bakanlığı başkent Yerevan’a yakın bir bölgede Azerbaycan’ın İnsansız Hava Araçları’nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Ermenistan Azerbaycan arasındaki çatışmalar beşinci gününü tamamlarken savaş Karabağ dışında Ermenistan’ın merkez bölgelerine de yayılıyor.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan Kotayk ve Geğargunik bölgelerinde Azerbaycan’ın İnsansız Hava Araçlarının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kotayk bölgesi başkent Yerevan’a yakın.
Yine Yerevan’a yakın Geğargunik bölgesi de hava saldırısına uğradı.
Ermenistan’dan yapılan açıklamada 1 sivilin hayatını kaybettiği 2 sivilin yaralandığı bildirildi.
Geğargunik ve Abovyan bölgesinde halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.
Saldırılar başkent Yerevan’dan da görüldü ve hissedildi.
(Ermenistan Kamu Radyosu , Ajanslar)
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24627/ermenistan-baskent-yerevan-yakinlarindaki-iha-lar-etkisiz-hale-getirildi
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