 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ermenistan: Başkent Yerevan yakınlarındaki İHA’lar etkisiz hale getirildi

2020-10-01

Ermenistan Savunma Bakanlığı başkent Yerevan’a yakın bir bölgede Azerbaycan’ın İnsansız Hava Araçları’nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Ermenistan Azerbaycan arasındaki çatışmalar beşinci  gününü tamamlarken savaş Karabağ dışında Ermenistan’ın merkez bölgelerine de yayılıyor.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Kotayk ve Geğargunik bölgelerinde Azerbaycan’ın İnsansız Hava Araçlarının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Kotayk bölgesi başkent Yerevan’a yakın.

Yine Yerevan’a yakın Geğargunik bölgesi de hava saldırısına uğradı. 

Ermenistan’dan yapılan açıklamada 1 sivilin hayatını kaybettiği 2 sivilin yaralandığı bildirildi. 

Geğargunik ve Abovyan bölgesinde halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

Saldırılar başkent Yerevan’dan da görüldü ve hissedildi. 

(Ermenistan Kamu Radyosu , Ajanslar)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24627/ermenistan-baskent-yerevan-yakinlarindaki-iha-lar-etkisiz-hale-getirildi

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın