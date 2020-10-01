Ermenilerin vurduğu Azerbaycan helikopteri İran’a düştü – Ermenistan Kamu Radyosu

İran topraklarına düşen düşman savaş helikopteri, Savunma Ordusu birimleri tarafından vuruldu.

1 Ekim’de Artsakh-Azerbaycan çatışma bölgesinin güney kesiminde, Varazatumb (Lele Tepe) bölgesinde, Savunma Ordusu birliklerinin vurduğu düşman savaş helikopteri, İran İslam Cumhuriyeti topraklarına düştü.

Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, bunun kasıtlı olmadığını, Azerbaycan’ın başlattığı çatışmaların İran sınırına çok yakın bir yerde gerçekleştiğinden dolayı, bu tür durumların maalesef kaçınılmaz olduğunu belirtmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu