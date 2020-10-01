Ermeni askerler, yarım günde Azerbaycan’ın 3 savaş uçağını ve 2 helikopterini vurdu

27 Eylül 2020 tarihinde Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’nin sınırı boyunca Azerbaycan tarafından başlatılan savaş operasyonları devam ediyor.



Artsakh Savunma Ordusunın hava savunma güçleri, bir günde Azerbaycan’a ait 3 savaş uçak vurdu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadesini kullandı: “2 uçak, 2 helikopter ve 6 İHA yarım günde vuruldu”.



Bu açıklamadan 15 dakika sonra yapılan ikinci bir paylaşımla “Hadi be! Daha 2 yazamadan vurulan uçak sayısı 3 oldu!” şeklinde bir ek açıklama yayınladı.

Böylece Karabağ’da vurulan savaş uçaklarının toplam sayısı 4’e ulaştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/01/savaş-uçağı-Karabağ-Azerbaycan/194162