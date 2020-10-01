Ermeni asıllı Kim Kardashian’a bir destek de Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’ten geldi

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Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Ermeni asıllı Kim Kardashian’ın Karabağ açıklamalarına tepki gösteren Show TV Anahaber sunucusu Ece Üner’i eleştirdi. Özkök, Kardashian’ın sadece bir magazin figürü olmadığını ve hukuk eğitimi aldığını dile getirdi.

Ermeni asıllı Kim Kardashian’a tepki gösteren Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner’i eleştiren Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, “Kim Kardashian West şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük “adalet savaşçılarından” biri…” ifadelerini kullandı.

Kardashian’ın sadece bir magazin figürü olmadığını savunan Özkök’ün yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Azeri-Ermeni savaşında Türkiye’yi suçlayan bir demeç veren Kim Kardashian için şöyle bir cümle kullandı:

“Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba…”

Deniz Çakır da ana haber bülteni sunan bir insan için bu ifadenin güzel olmadığını söyleyip üslubunu eleştirdi.

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Aslında iki kadın tartışıyor ve konu “cinsiyetçilik”.

Pek araya girmem böyle konularda ama burada ince bir nokta var.

Onu Ece Üner’le paylaşmak isterim.

Evet Kardashian’ın sözleri beni de yaraladı. Ben de öfke duydum. Bence de Türkiye’ye karşı büyük bir haksızlık var.

Ama unutmayalım ki, Kim Kardashian Ermeni asıllı bir Amerikalı…

Dolayısıyla böyle bir tavır almasında şaşılacak bir taraf yok.

Biz de çıkıp benzer cümlelerle “Bunları söylemekte haksızsın” diyebiliriz…

Ama iş, onunla ilgili böyle küçültücü bir ifadeye gelince, işte orada benim bir itirazım var ve Deniz Çakır’ın safına geçeceğim.

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Kim Kardashian sadece reality şovda gördüğümüz bir kadın değil. Twitter’da 60 milyondan çok takipçisi var.

Instagram’daki takipçi sayısı ise dün itibarıyla 189 milyon kişiydi. Yani büyük bir “influencer”…

“Ne olacak canım bir magazin figürü” deyip geçebilirsiniz.

Ama o kadar da değil.

Bunu daha önce yazmıştım, bir kere daha tekrar edeyim.

Kim Kardashian West şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük “adalet savaşçılarından” biri…

Attığı tweet’lerle, paylaşımlarıyla, ülkesindeki mahkûmların haklarını savunuyor.

Bir adalet reformu yapılması için çalışıyor.

Beyaz Saray ve Kongre üzerinde epey de etkili oldu…

Oxygen’de “Kim Kardashian West: Adalet Projesi” adlı bir belgeseli yayınlandı.

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Yaşı 39…

Avukat olmak için durmadan hukuk metinleri okuyor.

Ayrıca bunu olmak için haftada 18 saat zorunlu olarak bir hukuk kurumunda çalışma şartını da yerine getiriyor.

Önümüzdeki günlerde bir hukuk fakültesi öğrencisinin alacağı bütün dersleri almaya hazırlanıyor.

Diyeceğim Sevgili Ece, ona kız… Sen de eleştir.

Hatta sert dille eleştir.

Ama bil ki onun ekranda görmediğin böyle bir kaynağı daha var.

Bu küçültücü ifadeler, korkarım birçok kadının gözünde senin değil, onun tezlerine yardımcı olur.”

Kaynak Yeniçağ: Ermeni asıllı Kim Kardashian’a bir destek de Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’ten geldi