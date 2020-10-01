Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barış Ermenistan’ın çekilmesinden geçiyor

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SON DAKİKA HABERİ: Meclis’in yeni yasama yılı açılış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’ın yanında olduklarının mesajını verdi. Erdoğan, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. İşgalcilerin bu topraklardan çıkmaları gerekir ki burada bir çözüme ulaşılsın. Şimdi netice zamanı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kıbrıs ve Azerbaycan Türklerinden Balkanlar ve Kuzey Afrika’ya kadar her yerde kardeşlerimize samimi destek veren Meclisimiz, milletimizle birlikte tüm dostlarımızın da umut kaynağı olduğunu göstermiştir.

Nice darbelere ve darbe girişimlerine rağmen bu kutlu çatı daima temsilcisi olduğu milletin onuru olmuştur.

Türkiye’yi demokrasiye bedel ödemeden sahip olmuş bir ülke diye itham edenler, umarız 15 Temmuz gecesi bu bühtanlarından dolayı utanç duymuşlardır.

Dünyanın doğusu ve batısıyla, kuzeyi ve güneyiyle her köşesinin güvenliğe ihtiyacı var.

“AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ”

Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Minsk Grubu’nun hala ateşkes arayışı içinde olmaları kabul edilebilir bir şey değildir işgalcilerin bu topraklardan çıkmaları gerekir ki burada bir çözüm olsun. İşte şimdi netice zamanı ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attılar. İşgalcilere sessiz kalanların sözünün bizim nezdimizde kıymeti yoktur. Şimdi netice zamanı. Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attılar.

Türkiye olarak Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla destek vermeyi sürdüreceğiz. Bu bölgede kalıcı barışın yolu, Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor.

Ermenistan yönetimini, her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak.Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum.

“AKDENİZ’DE ÇATIŞMA PEŞİNDE DEĞİLİZ”

Türkiye olarak Akdeniz’de çatışma, haksızlık peşinde değiliz. Tek talebimiz haklarımıza saygı gisterilmesi. Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik potansiyelin paylaşımıyla ilgili anlaşmazlıkların hakkaniyet temelinde çözülmesi öncelikli tercihimizdir.

Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri olarak, etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı haline dönüşmüştür. Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, Avrupa Birliği’nin inisiyatifi ve ağırlığı ile çözüme kavuşmuş tek bir sorun yoktur. Tam tersine, Birliğin müdahil olduğu her kriz, yeni boyutlar kazanarak büyümüştür.

“AMACIMIZ V TİPİ TOPARLANMAYLA YILI POZİTİF KAPATMAK”

Üçüncü çeyrekle ilgili öncü göstergeler ekonominin hızla toparlandığına işaret ediyor. Amacımız V tipi toparlanmayı sağlayıp yılı pozitif kapatmaktır.

Türkiye diğer ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip etmenin yanında kendi aşısını da üretiyor.

https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor,LOoH9GUPHkuiBT-PfJdQyw