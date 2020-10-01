Azerbaycan’ın verdiği kayıplar arasında en çok etnik azınlıklar var

Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Vahram Poghosyan basın toplantısı sırasında önemli açıklamalarda bulundu.

Onun sözlerine göre Ermeni istihbaratının elde ettiği bilgiler Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kayıpları arasında en çok Azerbaycan’da yaşayan etniz azınlıkların, yani Leziginlerin, Talişlerin var olduğunu gösteriyor.

Sadece bir istikamette 148 Lezgi kökenli asker öldü. Dolayısıyla Azerbaycan’ın bu kirli politikası Poghosyan’a göre çok yakında o ülkede etnik azınlıklar tarafından düzenlenen protesto eylemlerine ve gösterilere yol açacak.

Bunun dışında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin ölen tüm askerlerinin ceplerinde iğneler bulunmuş. Yani o askerlere uyuşturucu vererek yollamışlar çatışmaya.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/01/Azerbaycan-Taliş-lezgin/194119