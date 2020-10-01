Azerbaycan’da hakkında dava açılan Dan Bilzerian’dan Karabağ’a 250 bin dolar hibe

ABD’li Ermeni milyoner, Poker kralı Dan Bilzerian’ın ailesi Ermenistan Tüm Ermeni Fonuna 250 bin dollar bağişladı. Dan’in kardeşi Adam ve Babası Pol’un yaptığı açıklamaya göre anılan para miktarı Azerbaycan’ın saldırılarını geri püskürten Artsakh’a (Dağlık Karabağ) gönderilecek.

2018’de Artsakh’a yaptığı ziyareti nedeniyle 32 milyon takipçisi olan ünlü Instagram yıldızı Bilzerian hakkında Azerbaycan’da dava açımlıştı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde sabah 07:10 sularında Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Artsakh (Dağlık Karabağ) ile temas hattının tüm boyunca saldırıya geçti. Dağlık Karabağ’a ve çevresine hava ve füze saldırıları düzenleyen Azerbaycan ordusu, başta başkent Stepanakert olmak üzere sivil yerleşim yerlerini, okulları hedef aldı. 29 Eylül’den itibaren Ermeni sivil yerleşim yerlerine karşı Azerbaycan’In hava harekatına Türk Hava Kuvvetleri de katılıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/01/Azerbaycan-Dan-Bilzerian-Karabağ/194134