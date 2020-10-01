Azerbaycan’da Bayraktar İHA’larının kullanımını Türk general kontrol ediyor

Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Geopolitical Cyprus” Analiz Merkezi, Artsakh cephesinde Türk Bayraktar TB-2 İHA’larının kullanımının, daha önce Libya’da aynı görevi yapmış olan Türk general Göksel Kahya tarafından kontrol edildiğini duyurdu.

Bu iddianın doğruluğunu kanıtlayan bazı yan deliller vardır. Örneğin, 13 Ağustos 2020 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Savunma Bakanı’nın başkanlığındaki heyeti kabul etmişti ve bu heyette, general Kahya da yer almıştı.

Görüşmede, Türkiye Savunma Bakanı ile Hava, Kara ve Deniz Kuvvetlerinin Komutanları hazır bulunurken, pozisyonu onlardan daha alçak olan (Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı) Kahya’nın görüşmelere katılması, onun hazır bulunmasının özel bir amacının mevcut olduğunu kanıtlıyor.

ERMENİ HABER AJANSI