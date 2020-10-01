Azerbaycan tarafından atılan 5 havan topu İran’a düştü! 6 yaşındaki çocuk yaralandı (fotolar)

Azerbaycan’ın Ermenistan’a ve Artsak’a karşı başlattığı saldırılar devam ediyor. Azerbaycan tarafından Artsakh’a yönelik atılan 5 havan topu, İran’ın kuzeyinde bulunan Perviz Hanlu köyüne isabet etti.

İran’ın Khoda Afarin ilçe Kaymakamı Ali Emirirad, yerel saatle 12:00’da 5 havan topunun Perviz Hanlu köyüne isabet ettiğini söyledi.

Emirirad, “Perviz Hanlu köyüne isabet eden havan topları 2 evde ve 1 araçta hasara neden oldu. Köyde 6 yaşındaki bir çocukta yaralandı” belirtti.

Köyün bulunduğu yer, havan toplarının Azerbaycan tarafından geldiğini gösteriliyor.

Havan topunun isabet etmesi nedeniyle yaralanan 6 yaşındaki çocuğun tedavi edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere daha önce Tahran, çatışma bölgesinden havan toplarının hiç biri İran’da düşmemesi gerektiği konusunda uyarmıştı.

Ayrıca İran’a ait bir hava savunma sistemi sınıra yakın bölgesinde Azerbaycan’a ait bir SİHA’yı düşürdü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/01/Azerbaycan-Karabağ-Artsakh-İran/194188