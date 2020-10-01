Azerbaycan ordusunun kayıplarının büyük bir kısmı Azerbaycan azınlıklarına aittir

Azerbaycan sosyal medya ağlarında Azerbaycan ordusunda askerlik görevini yapan ve sözleşmeli askerlik yapan askerlerin kayıpları listesi paylaşıldı. Bu listede görüldüğü gibi hayatlarını kaybeden askerlerin neredeyse yarısının memleketi, Lezgi ve Talış gibi milli azınlıkların yaşadıkları bölgelerdir.

Bilindiği üzere Azerbaycan yöneticileri, herkesten önce kiralık askerlerini ve ulusal azınlık üyelerini cepheye gönderirler. İşte İlham Aliyev’in başkanlığındaki yönetim çevreleri, böyle bir vahşet sergiliyorlar.

Genelde kabul görmüş olan ve Aliyev’in bilgisi dahilinde bulunan görüşe göre sadece yoksullar savaşmalı, zengin ailelerin fertleri ise, hayatın tadını çıkarmalıdır. Kriminal Aliyev rejimi, iktidarını korumak uğruna çok sayıda insanın hayatlarını tehlikeye atıyor ve bu bölgelerde asırlarca yaşayan ulusal azınlıklarını kendi sinsi niyetlerini gerçekleştirmek için kullanıyor.

Azerbaycan ordusunda hizmet eden Talış, Lezgi, Avar, Tatlar vb milli azınlıklarını Ermeni tarafına geçmeye çağırıyoruz!!!

Aşağıda kayıp listesini yayımlıyoruz. Bu listede Azerbaycan ordusunun kayıplarının sadece küçük bir kısmı yer almaktadır:

Yarbay Mehman Mirəziz oğlu Şirvanov, 1980 Lenkeran doğumlu Zamiq Çingiz oğlu Əhmədov, Göyçay Rayonu 21 yaşındaki Məmmədov Elmir Arzu oğlu, Salyan Rayonu, Hocalı Şehri Galip Hasanov, 2002 Lenkeran doğumlu Üst teğmen Hüseynov Zaur, Masallı Rayonu, Hişkedere Şehri Sözleşmeli asker Şahlar Vəliyev, Mingeçevir Kasabası Allahverdi Babayev Həsən Turan oğlu Dəmirov, Celilabad Rayonu Üst teğmen Təbriz Rəsulzadə, Kah Rayonu, Cəlayer Şehri 19 yaşındaki Hüseyn Vahim oğlu Həsənov, Ucar Rayonu, Çiyni Şehri Səfərəliyev Rəşad Fərman oğlu, 2001 doğumlu, Haçmaz (Khachmaz) Atayev Nicat Habil oğlu, Kelbecer Ömer Qoradayev, Beylekan Rayonu Üst teğmen İsmət Həcıyev Şolət oğlu Xudayev Yaşar Əli oğlu, Kuba Rayonu Sözleşmeli asker Fərid Nağıyev, 1995 doğumlu, Sabirabad Rayonu, Zengene Köyü Sözleşmeli asker Kazımov Emin Fərman oğlu, 1987 doğumlu, Yevlah Rayonu Əhmədov Elməddin Uğur oğlu Qardaş Alxas Mirxas oğlu, Celilabad Rayonu, Hezabad Şehri Teğmen Murat Babayev, Celilabad Rayonu

https://infoteka24.ru/2020/09/29/70946/

Rusça’dan Türkçe’ye çeviren: Meline Anumyan

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