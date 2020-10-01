Azerbaycan, Artsakh’ta görev yapan Ermeni ve yabancı gazetecileri hedef aldı

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’da görev yapan Ermeni ve uluslararası medya kuruluşlarının muhabirlerini hedef aldı.

Hasmın saldırısı sonucunda Ermenistan merkezli “Armenia TV”nin operatörü Aram Grigoryan, “News24” muhabiri Sevak Vardumyan, Rusya merkezli “Дождь” TV kanalının genel yayın yönetmen yardımcısı Dmitri Elovski ve Fransız “Le Mond” gazetesinin iki muhabiri yaralandı. Bunun yanısıra, “Agence France-Presse” (AFP) uluslararası Haber Ajansı’nın muhabirlerini taşıyan araç da Martakert’te Azerbaycan tarafından hedef alındı. “Le Mond” muhabirlerinden Allan Kaval’ın durumunun ağır olduğu, şuanda Stepanakert Sağlık Merkezi’nde ameliyat edildiği de alınan bilgiler arasında. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaralı gazetecilerin tahliyesi için acil olarak bir uçak göndereceğini açıkladı.

ERMENİ HABER AJANSI