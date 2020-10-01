Avrupa şampiyonu Ermeni sporcu, gönüllü olarak Karabağ cephe hattına doğru yola çıktı

Azerbaycan’ın Ermenistan’a ve Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı başlattığı saldırıları devam ederken yüzbinlerce Ermenistan vatandaşı gönüllü olarak orduya katılmak için başvuruda bulundu. Düşmana karşı verilen savaşta yer almak için bu isimler arasında dünyanın da tanıdığı sporcular da var.

Ermenistan Güreş Federasyonu’ndan edinen bilgiye göre Avrupa şampiyonu, Dünya Güreş Şampiyonası’nda da madalyalar kazanan Ermeni güreşçi Arsen Harutyunyan, orduya gönüllü katılmak üzere başvuruda bulunarak Artsakh’a cephe hattına doğru yola çıktı.

Günler önce sporcunun babası da vatanı korumak için Artsakh’a gitmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/01/Avrupa-Harutyunyan-Artsakh/194095