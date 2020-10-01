Artur Abraham: Karabağ Ermenistan’dır!

Dünya Boks Organizasyonu (WBO) süper orta sıklet eski dünya şampiyonu Artur Abraham, Almanya’nın başkenti Berlin’de Ermeni ordusunu desteklemek için Ermeni cemaati tarafından düzenlenen protesto eylemine katıldı.

Artur Abraham Azerbaycan’ın Ermenistan’a ve Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı başlattığı saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünyaca meşhur boksör, ‘Artsakh Ermenistan’dır ve Türkiye yaptığı şeylerinin cevabını alacak. Bizim kimseye verecek Ermenistan’mız ve Artsakh’ımız yok’ ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/01/Abraham-Almanya-Ermenistan/194169