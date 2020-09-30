Yeni görüntüler paylaşıldı! Ermenistan yine sivilleri hedef aldı

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Ermenistan’ın hedefindeki bölgelerden biri olan Terter, atılan havan mermileri tarafından talan edildi. Saldırının ardından kentteki bir çok yerleşim yerinde ağır hasar meydana geldi.

Sivilleri hedef alan Ermenistan‘ın havan mermileriyle vurduğu Azerbaycan kentlerinden Terter‘ye saldırılar sürüyor. Havan mermileri tarafından atılan havan mermileri tarafından kentteki bir çok yerleşim yeri harabeye döndü.

Kırılımış camlar, yarık yollar, telef olmuş koyun sürüleri… AzerbaycanDışişleri Bakanlığı, Ermeni güçlerinin saldırısının ardından kentteki son duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Ermeni güçlerinin Azerbaycan‘a bağlı Terter bölgesinde sivilleri hedef aldığını görüntüler yer aldı.

https://www.cnnturk.com/dunya/yeni-goruntuler-paylasildi-ermenistan-yine-sivilleri-hedef-aldi?page=1