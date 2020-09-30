Yalçın Topçu: Ermenistan Azerbaycan’ın şanlı askerlerine hesap veriyor

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Azerbaycan, Ermenistan’ın insanlık dışı saldırılarına karşılık veriyor. Karabağ bölgesinde çatışmalar yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Haber7’ye yaptığı açıklamada, “30 yıldır işgale devam eden Ermenistan, Azerbaycan’ın şanlı askerlerine hesap ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ermenistan’ın saldırıları sonrasında Karabağ’da başlayan çatışmalara ilişkin Haber7’ye özel açıklamalarda bulundu. Topçu’nun açıklamaları şöyle:

“Ermenistan’ın Karabağ genelinde ve 26 Şubat 1992’de Hocalı’da işgal sırasında sivil halka karşı işlediği insanlık suçları dünya kamuoyunun kanını dondurmuştu.

Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın o günlerde; “Hocalı’dan önce Azerbaycan bizim şaka yaptığımızı sanıyordu. Ermeniler, sivil halka el kaldırmaz sanıyorlardı. Hocalı’da Azerbaycan’ın bu güvenini kırdık” sözleri ve daha sonra edebiyat yarışmasında öğrencinin sorusuna verdiği cevapta “Karabağ’ı biz aldık Ağrı yı size bıraktık” sözleri Ermenistan’ın bölge ve dünya barışını hiçe saydıklarının delili idi.

ERMENİSTAN, AZERBAYCAN’IN ŞANLI ASKERLERİNE HESAP VERİYOR

BM-BMGK-AGİT kararlarına rağmen 30 yıldır Azerbaycan topraklarındaki işgaline ve mütecavizliğine devam eden Ermenistan, bugün Azerbaycan’ın şanlı askerlerine karşı hesap vermektedir.

Türkiye, diplomatik olarak sahada ve masada Azerbaycan ne şekilde isterse o şekilde devleti ve milleti ile Azerbaycan’ın yanındadır.

TBMM’de milli iradeyi temsil eden partilerimiz iktidar ve muhalefeti ile Azerbaycan’ın yanında olduğunu yazılı olarak dünyaya ilan etmiştir.

Cumhurbaşkanımızın, “Artık hesap vakti geldi’ diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır.” sözleri durum tespiti ile ilgili en net cevaptır.

BÜTÜN DÜNYA HAREKETE GEÇMELİ

Bütün dünya, hemen harekete geçerek, mütecaviz Ermenistan’a BM-BMGK ve AGİT kararlarının gereğini yerine getirmesi için gerekli baskıyı oluşturmalıdır. Çünkü bölgenin barış ve huzuru dünyanın barış ve huzuru ile doğrudan ilgilidir.”

https://www.haber7.com/siyaset/haber/3019170-yalcin-topcu-ermenistan-azerbaycanin-sanli-askerlerine-hesap-veriyor/?detay=2