Vurulan Su-25’in pilotu – Ermenistan Kamu Radyosu

Valerie Danelin, 2 çocuk babasıydı. Su-25’in Ermeni pilotu hakkında bilinenler.

Tanıdıklar ölen pilotu çok nazik, sakin ve dengeli bir kişi olarak tanımlamaktadır.

Vurulan Su-25’in pilotu, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Albayı Valeri Danelin, 33 yaşında bir Gümrü sakindi.

Pilot, Su-25 savaş uçağıyla, Ermenistan’daki askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırıları püskürtürken şehit düştü.

Uçak, 29 Eylül sabahı Azerbaycan’ın Gence Havalimanı’ndan kalkan Türk F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldü.

Valerie Danelin, iki çocuk babası olup, oğlu üç, kızı ise altı yaşındaydı.

Valeri’nin büyükbabası, büyük bir olasılıkla Çarlık döneminde Ermenistan’a taşınan bir Rus’tu.

Tanıdıkları onu çok nazik, sakin, dengeli bir insan olarak tanımlamaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu