Türkiye’deki Ermeniler hedefte

Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde pazar günü sabah saatlerinde başlayan çatışmalar, Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi.

Türkiye, Azerbaycan’ın yanında yer alırken yaşananlar sosyal medyanın da ana gündemi haline geldi.

Türkiye’de yaşayan Ermeniler, bu çatışmanın tarafıymışçasına sosyal medyada hedef alındı ve nefret söylemine maruz kaldı. Ermenistan geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’a saldırarak çatışmaların başlamasına neden olmuştu. İki ülke arasındaki en büyük sorun Ermenistan’ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesi oluşturuyor.

Ermeni Patrikhanesinin bulunduğu Kumkapı’da, Ermenileri rahatsız etmek amacıyla gösteri yapan Azerbaycan bayrakları bir araç konvoyunun geçiş videosu sosyal medyada tepkilere neden oldu.

https://www.salom.com.tr/haber-116006-turkiyedeki_ermeniler_hedefte.html