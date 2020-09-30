TOPİK oldu TREND TOPIC*

Sevan Ataoğlu



İlgiyle takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye’nin son bölümüne “Topik” mezesi damgasını vurdu. 30 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde Somer şef yarışmacılara “Topik” tarifi verdi.

Bölümün yayına girmesiyle birlikte ‘topik’ sosyal medyada trend topic oldu. Masterchef izleyicileri Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki “Dağlık Karabağ” sınır bölgesinde çatışmalar sürerken bu yemeğin yayına girmesini eleştirdiler. “Ermeni yemeğinin bu hassas dönemde tv’de ne işi var” minvalindeki yorumlar peş peşe geldi. Bazı kullanıcılar topiğin üzerindeki bıçak çiziklerini haç işaretine benzeterek tepkilerini gerekçelendirdiler.



Tepkilerin sebebi topiğin popüler mutfak literatürüne Ermeni mezesi olarak girmiş olması. Anadolu’da Hristiyan manastır rahiplerinin oruç yemeği olarak kaydedilen “Topik” İstanbul’a göç edince meze kategorisine alınarak restoranların mönüsüne girdi. Son yıllarda yeniden popüler oldu. Masterchef Türkiye’de Somer Şef bu mezeyi sunarken bir yarışmacıya “Aret şef’den mi öğrendin” diyerek ismi telaffuz etti. Programın Instagram postuna gelen yorumların bazısı şöyle…







*Topik oldu trend konu

(HYETERT)