TBB ve Azerbaycan Barosu ‘Ermeni faaliyetleri raporu’ hazırlayacak

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TBB ve Azerbaycan Avukatlar Barosu, “Ermenistan’ın faaliyetlerine dair” raporlar hazırlayıp dünyadaki hukuk kurumlarına iletme kararı aldıklarını açıkladı.

DUVAR – Azerbaycan Cumhuriyeti Avukatlar Barosu ve Türkiye Barolar Birliği’nden yapılan açıklamada, “Ermenistan’ın uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırı olarak sivillere karşı terörist eylemleri hakkında” raporlar hazırlayacağı belirtildi.

“Bilindiği üzere, 27 Eylül’den itibaren devam eden Ermeni silahlı kuvvetlerinin askeri provokasyonu sonucunda temas hattına yakın bölgelerde yaşayan sivil vatandaşlarımız arasında ölü ve yaralılar bulunmaktadır” denilen açıklamada bölgede çatışmaların sürdüğü belirtilerek şunlar ifade edildi: “Ortak alınmış karara göre, Ermeni askeri-siyasi liderliği tarafından uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırı olarak sivil vatandaşlara karşı işlenen terörist eylemleri, nüfusun sık olduğu bölgeleri yoğun ateşe tutmalarının, askeri çatışma mağdurlarını, insan hakları ihlal edilen yurttaşlarımızı düzenli olarak izleyecek, raporlar hazırlayıp tüm uluslararası kuruluşlara, kurumlara, barolara kısacası tüm dünya toplumuna ileteceğiz.” (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/tbb-ve-azerbaycan-barosu-ermeni-faaliyetleri-raporu-hazirlayacak-haber-1500317